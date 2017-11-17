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На Дальнем Востоке с 1 января расширена территория действия механизма электронной визы

Теперь в Свободный порт Владивосток с помощью нового режима можно попасть еще через девять пропускных пунктов, причем семь из них расположены в Приморье.

Упрощенный визовый режим был введен на территории России в августе этого года. Иностранные граждане из 18 государств получили право посещать страну по электронной визе, механизм оформления которой максимально прост. До 1 января 2018 года въехать на территорию государства с помощью нововведения можно было только через два пункта пропуска в Приморье – аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска Владивосток. Теперь к списку добавились еще семь пропускных пунктов, расположенных на территории края. Так, для туристов с электронными визами свои двери откроют железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также в морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

«Уже сейчас новый механизм дает позитивные результаты – за пять месяцев действия режима Приморский край посетили около четырех тысяч иностранцев, в целом оформили соответствующее право более шести тысяч человек. Наиболее активно электронной визой, конечно, пользуются туристы из стран, которые являются нашими стратегическими партнерами в сфере туризма, – Китая и Японии, но есть прирост и на таких нетрадиционных для Приморья направлениях, как Бахрейн, Марокко, Алжир, Иран и другие. Мы ожидаем, что расширение списка пунктов пропуска повлияет на рост интереса иностранных гостей к краю и приведет к увеличению турпотока в регион», – подчеркнули специалисты департамента туризма края. 

Отметим, с января наступившего года для обладателей электронных виз также будет открыта граница в Сахалинской области и Камчатском крае – упрощенный визовый режим распространен на морские пункты пропуска «Корсаков» и «Петропавловск-Камчатский.

Напомним, федеральный закон, благодаря которому иностранцы получили возможность въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму, вступил в силу 1 августа 2017 года.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

На сегодняшний день правом упрощенного въезда на территорию Свободного порта воспользовались более четырех тысяч гостей, из них около 2,5 тысяч – граждане Китая и около 1,5 тысяч – жители Японии. Также среди посетивших Приморье с помощью электронной визы – граждане Индии, Сингапура, КНДР, Марокко, Саудовской Аравии и другие.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко уверен, что упрощенный визовый режим повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.

«Увеличение числа туристов ведёт к развитию малого и среднего бизнеса в регионе, росту числа компаний сферы гостеприимства, а, следовательно, и развитию экономики края», – считает глава региона.

Справочно: в список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: электронная виза 


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