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К ресурсным испытаниям установки по извлечению гелия приступил "Газпром"
В феврале на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, лицензия на разработку которого принадлежит ОАО «Газпром», были завершены приемочные испытания опытно-промышленной мембранной установки по извлечению гелия из природного газа.
Как сообщает пресс-служба компании, в настоящее время на установке начались ресурсные испытания (наработка на отказ), которые продлятся в течение 2014–2015 годов. Полученные данные будут использованы для проектирования аналогичной установки для разделения газа Чаяндинского месторождения в республике Саха (Якутия). Напомним, что Чаяндинское месторождение принято за основную ресурсную базу строящейся газотранспортной системы «Сила Сибири», которая пройдет из Якутии до Хабаровска и далее до Владивостока.
Выделение гелия считается одним из важных этапов в технологическом цикле добычи, транспортировки и использовании природного газа Чаянинского и Ковыктинского месторождений. Уникальные свойства гелия определяются его химической инертностью, высокой теплопроводностью, низкой температурой сжижения, нетоксичностью, устойчивостью к ядерным реакциям и целым рядом других ценных качеств. Благодаря этим свойствам, областью его применения, в первую очередь, являются высокие технологии, что делает его отдельным, дорогостоящим продуктом.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, «Газпром» в начале марта провел презентацию проекта разработки Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в Лондоне, где были приведены уточненные сроки ввода их в промышленную эксплуатацию. В частности, Чаяндинское месторождение может быть запущено не ранее 2019 года, т. е. на год позже ранее запланированного срока. Разработка Ковыктинского месторождения, включая Чиканское месторождение, начнется не ранее 2021 года.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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