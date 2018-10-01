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"Живая тайга" - моя вторая школа
Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» прочно вошел в круг творческих интересов журналистов пяти регионов востока страны – Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. И, так получилось, что и в мой круг тоже. Дело в том, что мой отец, Виталий Старостин, ровно половину своей жизни – 33 года – проработал в Лазовском заповеднике, на кордоне острове Петрова. Именно здесь, начиная с 2001 года, с легкой руки моей мамы, пресс-секретаря Амурского филиала WWF России Елены Старостиной, стали собираться журналисты экологических пресс-клубов Дальнего Востока. Так что впервые на таком семинаре я оказалась… в два года. Так случилось, что меня просто не с кем было оставить дома. С этого и началось мое везение!
Я росла под присмотром уникальных людей, которые объединились под эгидой природы и журналистики. В 2007 году впервые был объявлен конкурс «Живая тайга» и появилась одноименная Школа экологической журналистики. Вместе с лучшими экологическими репортерами в эту школу «пошла» и я, год за годом узнавая новых людей и получая бесценные знания об амурском тигре, дальневосточном леопарде, наших лесах, заповедниках и национальных парках, о людях, которые которые посвятили свою жизнь защите и спасению дарованному нам природой огромному богатству. В этом большом деле участвуют и журналисты. Не за призы, конечно, а по велению души и и сердца. Ведь никакой "почетный диплом" не заманит человека в далекую, тяжелую, порой опасную экспедицию в сложнопроходимые участки нашей дальневосточной земли.
Только тех, кто любит свой край и готов представлять и защищать интересы нашей уникальной природы и ее обитателей от браконьерского отношения человека, бизнесмена, политика, объединяет Школа экологической журналистики "Живая тайга", ежегодно отмечая лучших.
Кто станет обладателем прекрасных призов "Женьшеней" решает большое жюри.
По итогам прошедшего года, обладателями Гран-при конкурса «Живая тайга» за серию материалов из экспедиции ExpBikin-2016 в этом году стали фотограф Александр Хитров и журналист Вадим Шкодин, ИА PrimaMedia / PRIM25.
Отличные профессиональные тексты, фоторепортажи и видеоматериалы о захватывающем путешествии по национальному парку «Бикин» дают возможность каждому вместе с путешественниками проникнуться духом Бикина. Генеральными партнерами экспедиции ExpBikin-2016, поверившими, что у этих отчаянных ребят все получится, стали Амурский филиал WWF России и Центр «Амурский тигр».
«Фотография для меня - это не только работа. Это еще и возможность путешествовать по родному краю и показывать его другим людям так, как вижу его я. Фотография открывает перед человеком все двери. Она может перенести его в любой уголок нашей необъятной Земли. Фотография - это смысл жизни, это сама жизнь», – ответил на мой вопрос о творчестве Александр Хитров.
«Наша с Александром Хитровым победа в конкурсе природоохранной журналистики «Живая тайга» стала для меня приятной неожиданностью и вместе с тем - предметом большой личной гордости. Получить столь высокую оценку нашей работы от таких больших профессионалов дорогого стоит, и здесь действительно есть, чем гордиться. Но гордость не должна переходить в гордыню, а успех, пусть и такой важный, стать мотивом для самолюбования. Эта награда станет отличным стимулом для самосовершенствования, для лучшей работы в защиту нашей бесценной природы. Она - лучшее подтверждение того, что мы на правильном пути», – сказал в интервью о конкурсе Вадим Шкодин.
Дальнейшая успешная работа каждого из участников конкурса – лучшее подтверждение правоты слов Вадима Шкодина о победе как о стимуле к самосовершенствованию. Если заглянуть в архивы «Живой тайги», можно узнать имена обладателей Гран-при всех предыдущих 10 конкурсов. Признаюсь, я и так помню эти имена наизусть и горжусь, что знаю каждого из этих замечательных журналистов.
2007 год. Высшая награда – Гран-при Первого Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» присуждена редакции телеальманаха «Зов Тайги» - Василию Солкину, Геннадию Шаликову, Олегу Кабалику. Они представили на конкурс четыре документальных фильма, в которых предложили новый уникальный подход к популярному изложению научной информации о дальневосточном леопарде. (С тех пор новым фильмом Василия Солкина открывается каждый семинар «Живой тайги», а под его песни люди собираются на волшебные посиделки у костра).
2008 год. Обладателем Гран-при стал молодой журналист газеты «Владивосток» Александр Великанов. В одной из своих публикаций он писал о том, о чем снимал кино Василий Солкин – о необходимости создания единой охраняемой территории для дальневосточного леопарда. Только вчитайтесь в его слова и вы все поймете: «Уходя со скалы, хотелось верить, что наше посещение не спугнет леопарда, и он снова вернется к своей лежке с видом на Амурский залив. Там, по другую сторону, Владивосток, где в кабинетах решается его судьба. Каждому жителю города полезно будет оглянуться на запад – может быть, именно в этот момент на вас через море смотрит леопард. Наверное, он смотрит с надеждой».
2009 год. Впервые в конкурсе «Живая тайга» - два обладателя Гран-при! Елена Щедрина, ведущая программ ГТРК «Владивосток», и Николай Кутенких, журналист газеты «Владивосток» – настоящий «король репортажа». Каждый из них представил потрясающую серию материалов о тигре, леопарде, заповедной природе Приморья. (Это она, Елена Николаевна Щедрина, чей бархатный голос в программе «Жемчужина побережья» многие годы завораживал зрителей у голубого экрана, заслуженный работник культуры РФ, журналист, оператор и дайвер, научила меня плавать. Елена Николаевна входит в состав жюри, которое ежегодна выбирает лучших журналистов).
2010 год. Гран-при у журналиста «Новой газеты» во Владивостоке» Василия Авченко. Певец праворуких машин и создатель новых символов Владивостока, этот талантливый писатель и журналист в Год тигра поразил жюри острыми публикациями в защиту кедра корейского, безжалостно отданного в рубку, и планов прокладки газопровода по заповедным территориям Хасанского района Приморья. (Добавлю, что наряду с журналистами Василием Солкиным и Андреем Островским, Василий Авченко вошел в мой личный список выдающихся личностей Владивостока. Именно о них я писала конкурсное сочинение в школе на тему о городе, объявленную администрацией Владивостока).
2011 год. Высшая награда - Гран-при V Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2011 – у Ивана Егорчева, редактора журнала «Записки Общества изучения Амурского края», который представил на конкурс цикл публикаций, посвященных амурскому тигру, заповедной природе Приморья, охотничьему хозяйству и сохранению кедровников Дальнего Востока. Жюри единогласно приняло это решение, отметив высочайший профессионализм, уникальные популяризаторские способности и энциклопедичность знаний автора, актуальность поднимаемых проблем, яркость их изложения и глубину исследования. (В 2017 году действительный член РГО-ОИАК, журналист Иван Егорчев удостоен звания Мастера «Живой тайги». Его «мастерская» не только СМИ, но и библиотеки Приморья, где он читает лекции о заповедниках края, передавая свои энциклопедические знания юному поколению. На эти лекции приходит много ребят, и я – не исключение.)
2012 год: Высшая награда - Гран-при VI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2012 – у Забайкальского экологического пресс-клуба «Берлога» за цикл публикаций, фоторепортажей, информационных сообщений и телесюжетов в защиту реки Шилки от угрозы строительства Транссибирской ГЭС. Эти материалы, подготовленные журналистами 10 СМИ Забайкальского края, сорвали завесу молчания над негласно «закрытой» темой. Результатом участия общественности в обсуждении этой острой для региона проблемы стало согласие группы компаний En+ заморозить процесс подготовки к строительству Транссибирской ГЭС на Шилке до проведения всесторонней стратегической эколого-экономической сравнительной оценки всего Амурского бассейна. (С «Берлогой» повезло не только Амуру, но и мне: после этого конкурса, вместе с забайкальским пресс-клубом и ее лидером Ириной Трофимовой я побывала в путешествии по Камчатке: легкие на подъем журналисты взяли меня с собой!).
2013 год. Гран-при VII конкурса – у двух журналистов из Хабаровска. Среди электронных СМИ высшая награда присуждена Полине Паньковой, корреспонденту «ИТА «Губерния», за цикл аналитических репортажей и авторскую подачу вопросов охраны амурского тигра, лесных пожаров и развития экологического туризма в Хабаровском крае. Среди печатных СМИ - Наталье Платошкиной, комментатору газеты 'Тихоокеанская звезда», за высокий профессионализм, многолетнюю творческую работу и новый цикл публикаций о природе бассейна Амура.
2014 год. За 8 лет кипучей жизни конкурса впервые Гран-при «Живой тайги» - у информационного агентства. Елена Романова, шеф-редактор ИА «Чита.Ру» представила на конкурс цикл очерков о заповедных уголках Забайкалья и судьбах людей, живущих на дальних кордонах. Теплый литературный язык и чистая энергетика слова, наполненного любовью к природе и людям, стали определяющими в единогласном решении жюри отметить высшей наградой «Живой тайги» этого талантливого журналиста.
2015 год. В это сложно поверить, но Гран-При не достался никому. «Особенность конкурса-2015 – плотная шеренга лидеров. Мастерство и профессионализм продемонстрировали, но никому не удалось уйти в отрыв. Потому – впервые конкурс без присужденного Гран-при», - так прокомментировала ситуацию член жюри Ольга Мальцева, доцент кафедры журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ, кандидат политических наук.
2016 год. Гран-При удостоен Федор Устюгов, главный редактор газеты «АИФ-Приморье» за рискованное журналистское расследование незаконной коммерческой заготовки кедрового ореха в Приморье по поддельным лицензиям, выданным в Казахстане. Благодаря активной позиции этого журналиста, члена приморского экологического пресс-клуба «Последняя среда», были возбуждены уголовные дела и приняты изменения в законодательстве, минимизирующие возможность таких махинаций с ресурсами дикой природы в дальнейшем.
В целом, если сложить, за 11 лет проведения конкурса жюри рассмотрело 2730 работ от 745 штатных и внештатных сотрудников 57 СМИ Дальнего Востока. 550 человек – журналистов и экспертов, приняли участие в Школе экологический журналистики «Живая тайга». Каждый из журналистов, хоть раз окунувшийся в этот бурлящий котел горячих споров, новых открытий и творческих идей, ждет этой встречи, приближая ее неповторимыми командировками и репортажами с таежных троп.
Имея возможность общаться с этими людьми на семинаре, я давно сделала вывод, что Школа журналистики «Живая тайга» ― событие поистине великолепное. Объединяя людей, оно дает возможность получить не только новые знания, но и стать счастливее. В этом году конкурсу – 11 лет, а я заканчиваю 11 класс. И – новая удача: Школа экологической журналистики вновь распахнет свои двери для новых победителей и лауреатов конкурса 27 июля, в день моего совершеннолетия! А значит, сбудутся и мои мечты! Что ж, буду с нетерпением ждать 27 июля, чтобы вновь зарядиться счастьем на год.
Фото из архива WWF.
Ульяна СТАРОСТИНА, выпускница 11 класса школы N53, Владивосток.
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