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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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07 Июля 2016, 11:25 | Регион сегодня
Три дальневосточных региона получат субсидии на программы в области растениеводства
Правительство России утвердило распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам регионов на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в области растениеводства. Среди 18 регионов, получивших поддержку, три дальневосточных – Амурская область, Приморский и Хабаровский края.
На экономически значимые программы в области растениеводства из федерального бюджета Амурская область получит субсидию в размере 67, 575 млн рублей, Приморский край – 49, 065 млн рублей, Хабаровский край – 4,8 млн рублей.
Субсидии предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Минсельхоз ежегодно оценивает эффективность использования субсидий, исходя их достижения показателей результативности, утвержденных соглашением между ведомством и руководством региона.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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