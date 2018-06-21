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Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая договорились о финансировании проектов на территории России
В присутствии Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и Премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна, в рамках XXI регулярной встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики (г. Санкт-Петербург), Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая (ГБРК) подписали рамочное соглашение, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Сергей Горьков, со стороны ГБРК – Президент Чжэн Чжицзэ (Zheng Zhijie), сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ВЭБ.
Документ предусматривает возможность привлечения Внешэкономбанком у ГБРК кредитных средств в объеме до 6 млрд китайских юаней на срок до 15 лет. Предполагается, что финансовые ресурсы будут предоставлены на реализацию проектов на территории России, в том числе направленных на устойчивое развитие. Стороны определили следующие приоритетные сферы инвестирования: энергетика и энергоэффективность; транспортная, промышленная и энергетическая инфраструктура; трансграничные проекты, в том числе проекты на Дальнем Востоке.
Сергей Горьков: «Данное соглашение является уникальным для российского рынка, поскольку наряду с кредитованием оно впервые предусматривает и совместное финансирование проектов Внешэкономбанком и нашим партнером – Государственным банком развития Китая. Мы считаем это очередной важной ступенью в развитии наших отношений, которая позволит нам совместно вырабатывать комплексные и более гибкие решения для структурирования и реализации проектов в России в приоритетных областях».
Досье "Дальневосточного капитала": Государственный банк развития Китая более 11 лет является главным стратегическим партнером Внешэкономбанка на азиатском рынке. За прошедшее время между ВЭБом и ГБРК были подписаны кредитные соглашения на общую сумму более 10 млрд долларов США. Из российских финансовых институтов ВЭБ продолжает оставаться одним из крупнейших заемщиков Банка развития Китая. На привлеченные у ГБРК средства ВЭБ профинансировал ряд проектов в сфере лесного комплекса, энергетики. Российский и китайский институты развития тесно взаимодействуют в рамках объединений ШОС и БРИКС.
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