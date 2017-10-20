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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Регионы Дальнего Востока примут участие в VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее"
В рамках пленарного заседания «Опорные зоны: региональные модели и роль государства», запланированного на 5 декабря, выступят глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
Роман Копин наряду с другими регионами Арктической зоны России представит на форуме проект по созданию Чукотской опорной зоны. Предполагается, что именно опорные зоны станут основным механизмом развития арктического региона и тем самым обеспечат развитие территории как целостного проекта по принципу обеспечения взаимоувязки всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации. Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных зон намечено на 2018-2020 годы, а их функционирование на 2021-2025 годы.
На полях форума запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между МОО «Ассоциация полярников» и Правительством Чукотского автономного округа, а также соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией полярников и правительством Якутии. Документы предусматривают совместную работу в сфере защиты интересов полярников, повышения престижа «северных» профессий, совершенствования законодательной базы РФ, связанной с развитием Арктической зоны Российской Федерации.
Форум «Арктика: настоящее и будущее» стал ключевым общественным мероприятием, посвященным развитию Арктики и обсуждению актуальной арктической повестки. Ежегодно на площадке Форума подводятся итоги и выявляются комплексные тренды развития Арктической зоны, осуществляется открытый диалог власти, бизнеса и общественности. Дискуссия на площадке форума происходит на стыке разных отраслей, интересов и повесток.
Ожидается, что в 2017 года участие в работе форума примет более 1200 делегатов. Среди них – члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и законодательных собраний регионов, представители федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов власти, ведущих российских и зарубежных компаний и научно-исследовательских организаций, средств массовой информации.
Предложения и инициативы участников форума войдут в итоговую общественную резолюцию, способствующую развитию общественного диалога в Арктике. Резолюция будет направлена в Государственную Думу ФС РФ, Государственную комиссию по вопросам развития Арктики для совершенствования государственного управления, регулирования и администрирования в Арктическом регионе.
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