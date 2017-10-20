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10 Ноября 2017, 11:00 | Регион сегодня

Регионы Дальнего Востока примут участие в VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее"

VII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет 4-6 декабря в Санкт-Петербурге. Представители официальных делегаций дальневосточных регионов примут участие в деловой программе форума.

В рамках пленарного заседания «Опорные зоны: региональные модели и роль государства», запланированного на 5 декабря, выступят глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Роман Копин наряду с другими регионами Арктической зоны России представит на форуме проект по созданию Чукотской опорной зоны. Предполагается, что именно опорные зоны станут основным механизмом развития арктического региона и тем самым обеспечат развитие территории как целостного проекта по принципу обеспечения взаимоувязки всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и реализации. Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных зон намечено на 2018-2020 годы, а их функционирование на 2021-2025 годы.

На полях форума запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между МОО «Ассоциация  полярников» и Правительством Чукотского автономного округа, а также соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией полярников и правительством Якутии. Документы предусматривают совместную работу в сфере защиты интересов полярников, повышения престижа «северных» профессий, совершенствования законодательной базы РФ, связанной с развитием Арктической зоны Российской Федерации.

Форум «Арктика: настоящее и будущее» стал ключевым общественным мероприятием, посвященным развитию Арктики и обсуждению актуальной арктической повестки. Ежегодно на площадке Форума подводятся итоги и выявляются комплексные тренды развития Арктической зоны, осуществляется открытый диалог власти, бизнеса и общественности. Дискуссия на площадке форума происходит на стыке разных отраслей, интересов и повесток.

Ожидается, что в 2017 года участие в работе форума примет более 1200 делегатов. Среди них – члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и законодательных собраний регионов, представители федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов власти, ведущих российских и зарубежных компаний и научно-исследовательских организаций, средств массовой информации.

Предложения и инициативы участников форума войдут в итоговую общественную резолюцию, способствующую развитию общественного диалога в Арктике. Резолюция будет направлена в Государственную Думу ФС РФ, Государственную комиссию по вопросам развития Арктики для совершенствования государственного управления, регулирования и администрирования в Арктическом регионе.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Арктика  форум 


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