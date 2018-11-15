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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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14 Июля 2016, 13:36 | Регион сегодня
China Gold готова разрабатывать месторождения на Дальнем Востоке
Фонд развития Дальнего Востока и China Gold начали переговоры о создании совместного фонда для инвестиций в горнодобывающую отрасль на Дальнем Востоке, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на РИА Новости.
Подписать соглашение о создании фонда стороны планируют до начала ВЭФ. Оно позволит приступить к реализации совместных российско-китайских проектов по разработке месторождений золота, отметил глава Фонда Алексей ЧЕКУНКОВ.
При формировании фонда китайские партнеры намерены ориентироваться на структуру уже созданного в декабре 2015 года российско-китайского агрофонда.
Согласно условиям, на всех этапах 90% от общего капитала фонда обеспечивают китайские инвесторы, а остальные 10% — российские. На финансирование проектов фонд будет выделять 10% от общей стоимости, еще 10% — участие инвесторов, оставшиеся 80% стоимости будут составлять кредиты банков.
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