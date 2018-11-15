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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Декабря, 21:56 |
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В Москве на Арбате открыт "Порт Владивосток"
Похожая картина и в Климентовском переулке, где нашёл свой причал «Магадан». Кроме дальневосточных портов, на московских улицах также прописались «Калининград», «Новороссийск», «Мурманск», «Севастополь», «Астрахань».
Порты-ярмарки – главная фишка уже второго по счёту гастрономического фестиваля «Рыбная неделя» (13 – 22 мая), призванного популяризовать отечественную морепродукцию. Прибавим сюда 165 специализированных рыбных магазинов Москвы и более 1,5 тысяч торговых точек, где продажа морепродуктов также идёт под знаком фестиваля, и станут понятны масштабы события. Организаторы "Рыбной недели" (а это Росрыболовство РФ и правительство Москвы) рассчитывают привлечь на фестивальные мероприятия свыше 5 млн человек.
В прошлом году «неделя» удалась: за считанные дни с уличных прилавков были буквально сметены 300 тонн съестных припасов. Тогда весомую лепту в «окормление» жителей и гостей столицы внесли рыбопромышленники Дальнего Востока. Не должны разочаровать они покупателей и в этот раз.
Кажется, все, чем богаты, привезли в Москву приморские компании «Доброфлот» и ПБТФ, магаданское предприятие «Тихрыбком», РПК «Восточное» из Хабаровского края, сахалинская компания «Союз-Океан», «Якутская рыбная компания» и другие производители.
Конечно, не каждый москвич готов сходу купить кусок сочного палтуса, свежие креветки или охлаждённое мясо краба, поскольку цены на деликатесы все же «кусаются», даже несмотря на «фестивальные» скидки (от 5 до 50%). Зато свежайшая олюторская сельдь, к примеру, всем точно по карману.
По информации департамента торговли и услуг столичного правительства, только за три дня со старта фестиваля на площадках семи «портов» реализовано более 120 тонн рыбы и морепродуктов, 50 тысяч банок консервов и… 10 тысяч устриц. Если брать в расчёт другие торговые точки Москвы, то ожидается, что в ходе «Рыбной недели» будет продано (и съедено, разумеется!) около 1,5 тыс. тонн морепродуктов. Для сравнения, за год Москва потребляет свыше 260 тыс. тонн рыбной продукции.
Повышенный спрос побудил организаторов провести осенью этого года ещё один рыбный фестиваль. И здесь особую роль должен будет сыграть наш дальневосточный лосось. «В сентябре завершится лососевая путина и можно будет представить эту рыбу в полном объеме", - поделился планами глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Сергей АКУЛИЧ. «Дальневосточный капитал». Фото автора.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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