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Экологическая ферма на "дальневосточном гектаре" откроется в Хабаровском крае

Северные олени Кудряш и Лучана с некоторых пор прописались в городе Советская Гавань Хабаровского края

Несмотря на юный возраст животных, они уже успели не только покорить сердца горожан, но и стать участниками освоения «дальневосточного гектара» своего хозяина. Первый в районе заводчик копытных Вилорий Раров привёз оленей из Свердловской области  - долгую дорогу на обычном УАЗике полуторамесячные на тот момент животные перенесли на удивление хорошо, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«В 2017 году я получил «дальневосточный гектар», а осенью того же года привёз в Совгавань оленей, - рассказывает Вилорий. – Участок выбрал удачный, рядом с дорогой и линией электропередач. Науку ухода за копытными приходится постигать по ходу дела – например, выяснилось, что обрезку копыт удобнее всего делать ножницами для резки пластиковых труб. Это нужно делать обязательно, иначе копыта становятся острыми и опасными. Наша олениха сейчас в положении, поэтому мы пока отселили её в отдельный загон - ждём пополнения».

Вилорий Раров по-настоящему любит животных, и это особенно заметно по его страничке в инстаграме, где фермер выкладывает фотографии и видео своих оленей - на прогулке, во время кормёжки или уходовых процедур. Поесть олени любят – с удовольствием жуют зерно, ягель, обожают берёзовые веники, которые для них выполняют роль своеобразной игрушки-антистресса. В том же Сургуте, где олени родились, условия гораздо суровее: сначала сто километров в упряжке, потом столько же в поисках корма, потом обратно в стойбище – для их северных собратьев такой режим обычное дело.

«Ни о каком мясном животноводстве речи не идёт, - говорит Вилорий Раров. – Свой гектар я взял под пастбище, и со временем, когда поголовье оленей увеличится, здесь будет настоящая экологическая ферма на радость людям. И этим летом мои олени уже выйдут на гектар!»

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Хабаровского края зарегистрировано 9133 договора безвозмездного пользования. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае доступно 30 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае, составила почти 263 миллиона рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный гектар  Хабаровский край 


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