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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:25 |
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В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
При подключении к интернету через Wi-Fi вызов для клиента становится полностью бесплатным из любой точки мира, и возможен даже при отрицательном балансе счета мобильного телефона. В случае подключения через сотовую сеть приложение будет использовать интернет-трафик, оплачиваемый в соответствии с тарифом мобильного оператора.
Новый сервис особенно актуален для людей, путешествующих вне домашнего региона или за пределами России, а также для клиентов Сбербанка, которые часто бывают в командировках, проживают за рубежом или пользуются тарифами с достаточным лимитом интернет трафика.
«Функция связи через интернет в первую очередь призвана помочь клиентам банка в те моменты, когда обычный звонок в контакт-центр либо невозможен, в силу отсутствия покрытия сотовой сети, либо слишком дорог из-за роуминга — отметила руководитель дивизиона "Забота о клиентах" Розничного блока Сбербанка Елена Серова. — До конца года мы внедрим ряд сервисов, которые сделают наше приложение еще более удобным для коммуникаций с банком».
Появление поддержки «Интернет-звонка» в Сбербанк Онлайн для Android ожидается во втором полугодии 2018 года.
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