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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Уполномочен профинансировать
Правительство России взяло курс на развитие экономики за счет механизмов финансовой поддержки отечественных товаропроизводителей. Активными участниками в осуществлении этой стратегии являются уполномоченные банки. Мы беседуем с директором управления продаж крупному и среднему бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Игорем КУВЫКИНЫМ о месте банка в новой экономической стратегии.
- Игорь Владимирович, расскажите, как ориентироваться среди программ господдержки, заявленных российским правительством, и какая из них является наиболее популярной среди клиентов Дальневосточного Сбербанка?
- Программ господдержки реального сектора экономики, на самом деле, достаточно много, учитывая курс нашего государства на импортозамещение, провозглашенный президентом России. Это субсидирование проектов отечественных сельхозпроизводителей, поддержка представителей малого и среднего бизнеса, возрождение рыбодобывающего флота, а также продвижение сделанных в России техники и оборудования.
Самой востребованной и самой масштабной на текущий момент является государственная программа финансирования агропромышленного комплекса в рамках Постановления Правительства РФ № 1528 от 29 декабря 2016 года, предусматривающая широкую линейку кредитования российских сельхозпроизводителей на инвестиционные и оборотные цели под ставку до 5 % годовых. Наш банк активно участвует в ней.
В 2017 году, например, на Дальнем Востоке было профинансировано 69 клиентов на общую сумму более 2,6 млрд рублей. В первые месяцы 2018 года получили финансирование уже 34 клиента на сумму более 800 млн рублей. В Амурской области за последние полтора года профинансировано 54 клиента на общую сумму 1,9 млрд рублей.
В 2018 году по этой программе Дальневосточный Сбербанк направит средства на финансирование растениеводства, развитие мясного и молочного производства, увеличение объемов продукции животноводства.
- Как «пошла» программа Минэкономразвития для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в приоритетных отраслях экономики?
- Она стала очень популярной среди компаний на Дальнем Востоке. Да, в принципе, и по всей стране, так как предполагает финансирование на инвестиционные, а также на оборотные цели по ставке 6,5%. На рынке коммерческого кредитования такую ставку в обычных условиях получить невозможно, учитывая, что это даже меньше ставки рефинансирования. Спрос очень большой, и мы, как система Сбербанка, первый лимит освоили за первую неделю после того, как только он был выделен.
- Каковы их объемы, если это - не «военная тайна»?
- Нет, это не военная тайна. Первый лимит, который выделялся в начале 2018 года, составлял порядка 3,5 - 4 млрд рублей в масштабах всей страны. Компаниям дальневосточного региона удалось получить больше 40 % от этого лимита, что очень неплохо. В результате совместной работы наши клиенты смогли инвестировать в развитие своих проектов более дешевые деньги и показать наиболее интересный финансовый результат и для себя, и для экономики страны в целом. Хочу отметить, что проекты, которые реализуются по этой программе, носят достаточно серьезный характер. В их числе строительство предприятий, заводов, различных складских помещений и портовых сооружений. В программе смогли участвовать компании-представители всех субъектов Дальнего Востока.
- Вы оценивали потребность в финансировании в рамках данной программы по дальневосточному региону?
- Потребность, по нашей приблизительной оценке, превышает раза в четыре тот лимит, который выделяется на данный момент. То есть, это реальная потребность в доступных деньгах тех проектов, которые есть, и которые наши корпоративные клиенты готовы реализовывать под эту госпрограмму. Но на самом деле, если пойти дальше и рассматривать какие-то перспективные проекты, тогда, я думаю, потребность может еще в разы возрастать. Потому что программа достаточно лояльная в отношении пакета документов. По сути, нужен стандартный пакет документов для кредитования, а также соответствие проекта условиям программы. При этом сами условия носят достаточно широкий характер. Практически все проекты, которые мы рассматривали, подходили под них, но на часть, к сожалению, лимитов у нас не хватило.
- Давайте перейдем к рыбодобывающей отрасли, стартапу «Квоты под киль», который запустили в прошлом году. Что вы можете сказать о нем? Насколько я знаю, ситуация здесь еще довольно сложная, особенно на Дальнем Востоке.
- Я бы не назвал ситуацию с «квотами под киль» сложной. Она была такой, наверно, на моменте обсуждения этого постановления и старта этой программы. Здесь, действительно, очень долго наши рыбодобывающие компании обсуждали с Федеральным агентством по рыболовству условия для участия в ней, вносилось много правок. Но в итоге программа была принята, и на текущий момент лично я могу сказать, что она работает достаточно успешно. На сегодня ее первая волна закончена, у нас по дальневосточному региону к строительству было заявлено 18 заводов на общую стоимость инвестиций 35 млрд руб, и 10 судов на общую сумму инвестиций - 55 млрд рублей.
Сумма, как видите, внушительная, практически все заявки были положительно рассмотрены Росрыболовством. Со стороны Сбербанка - гарантийная поддержка предоставлена по 6 заводам на общую сумму 18 млрд руб, и по 9 судам на общую сумму 49 млрд руб. Ну, и профинансировали мы два завода на общую сумму почти 2 млрд руб. и 6 судов на общую сумму 43 млрд руб.
- Расскажите пожалуйста об особенностях предоставления гарантий в рамках этой программы?
- Банковская гарантия является одним из условий участия в программе «Квоты под киль». Гарантия выдается в пользу федерального Агентства по рыболовству коммерческим банком и гарантирует выполнение обязательств со стороны рыбодобывающей компании. Если эти гарантийные обязательства не исполняются, то, соответственно, банк выплачивает сумму гарантий в пользу Росрыболовства.
- И предъявляет судебные иски «прогоревшей» компании…
- До судебных исков дело, думаю, не дойдет, просто у рыбодобывающей компании в таком случае возникают обязательства по погашению этой задолженности перед банком. Но это больше из области фантастики, потому что основной актив, который есть у рыбодобывающих компаний, - это квоты на вылов водных биологических ресурсов. Получить их и не осваивать, такого в практике не бывает. Все наши клиенты в этой сфере на данный момент находятся в устойчивом финансовом состоянии и активно развивают свой бизнес.
Что же касается строительства самих заводов или судов, то допускаю, что, действительно, могут возникнуть какие-нибудь задержки, связанные, например, с простоями у подрядчиков и так далее. Тем не менее, думаю, что все рыбодобывающие компании обязательства исполнят. Мы, со своей стороны, всегда готовы выделить средства и профинансировать эти проекты, потому что они качественные.
Заявочная кампания продолжается, мы участвуем в ней, и будем предлагать рыбодобывающим компаниям нашего региона максимально лояльные условия для того, чтобы они работали с нами и реализовывали свои проекты.
- Вернемся с моря на землю. Как бы вы могли охарактеризовать программу Минпромторга по субсидированию приобретения компаниями техники и оборудования, произведенных на российских предприятиях? Насколько она актуальна, учитывая, что во многом повторяет программу Минсельхоза?
- Программа, на самом деле, достаточно актуальная. Она направлена на предоставление льготного кредитования для приобретения сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности российского производства или произведенного на территории РФ.
По данной программе есть четкие установленные правительством показатели. В частности, должно быть реализовано не менее 4000 единиц техники, в том числе 600 единиц техники инновационной, произведенной на территории нашей страны и отличающейся, скажем так, инновационным наполнением. Это можно относить к тракторам, комбайнам и так далее.
С точки зрения простоты получения финансирования по данной программе, плюсы для клиентов очевидны. Все, что нужно, - это предоставить стандартный пакет документов на кредитование, всю дальнейшую коммуникацию с Минпромторгом РФ Сбербанк берет на себя. При этом сумма кредита не ограничена, а срок реализации составляет 5 лет.
- Действительно, это довольно «длинные» деньги, в которых так нуждается экономика. Но созрел ли потребитель для технического перевооружения?
- А деваться некуда. В сельском хозяйстве, например, большинство отечественных производителей, особенно не крупных, сейчас используют технику, бывшую в употреблении, ресурс которой практически выработан. Поэтому обновление парка техники - очень актуальный вопрос в настоящее время. Программа Минпромторга позволяет нашим аграриям обновить свой парк, и таким образом реализовать планы, которые они перед собой ставят.
На текущий момент льготная ставка по этому предложению составляет в среднем 7,2 %. Если сравнивать ее с обычным коммерческим кредитом, то налицо разница в 2-3 процентных пункта. А это достаточно серьезная экономия, которая, на мой взгляд, даст толчок техническому перевооружению во многих отраслях российской экономики. В рамках данной программы уже структурируются сделки в Амурской области. Так что, как видите, она работает.
Олег Кульгин.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год.
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