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Книга WWF об наводнениях на Амуре получила признание "Печатного Двора-2017"
По итогам Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный Двор-2017» издание Амурского филиала WWF России «Мы и амурские наводнения: невыученный урок?» награждено бронзовой медалью в номинации «Монографии» как лучшая научная книга и лучшая учебная книга.
Авторы книги рады такой высокой оценке, ведь «Печатный двор» это главный книжный форум Дальнего Востока и Забайкалья, где выставляется большое количество прекрасных и разноплановых изданий.
В книге «Мы и амурские наводнения: невыученный урок?» приведен обзор практик, связанных с решениями проблемы наводнений в бассейне Амура. «Главная цель издания - показать возможности снижения ущерба от наводнений, опираясь на адаптацию к периодически проходящим наводнениям, а не на борьбу с ними. Бережное отношение к ценным экосистемам бассейна Амура должно стать основой для устойчивого ведения хозяйства и сохранения биоразнообразия», – говорит Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России и один из авторов книги.
Амур – одна из крупнейших не зарегулированных в главном русле рек в мире. В бассейне Амура живет 130 видов пресноводных рыб: для сравнения, в бассейне Волги живет 77 видов рыб, в бассейне Лены – 46. В пойме Амура расположены разнообразные и многочисленные водно-болотные и лесные местообитания. Широкие поймы Амура и его притоков важны для миллионов перелетных птиц. В бассейне Амура живет 95% мировой популяции дальневосточного аиста, 65% популяции японского журавля и 50% даурского журавля.
Большая площадь бассейна и разнообразие природных условий являются причиной того, что наводнения, сопровождающиеся затоплением населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и других объектов, отмечаются практически ежегодно в тех или иных частях бассейна Амура. В июле — сентябре 2013 г. на реке Амур произошло сильнейшее за всю историю наблюдений катастрофическое наводнение, охватившее почти весь бассейн Амура, включая территорию российского Дальнего Востока и северо-восточных районов Китая.
«Мы ставили перед собой задачу показать читателю, как можно дополнить традиционные инженерные подходы борьбы с наводнениями альтернативными методами, дружественными экологии, – говорит Оксана Никитина, соавтор издания, координатор проектов по сохранению пресноводных экосистем и устойчивой гидроэнергетике WWF России. – Мы описали возможные последствия сугубо инженерного подхода к борьбе с наводнениями, обозначили отрицательные результаты работы плотин для экосистем, указали факторы, ограничивающие планы строительства новых плотин в бассейне Амура».
С более подробной информацией об адаптации к наводнениям можно ознакомиться по ссылке: «Мы и амурские наводнения: невыученный урок?».
Юбилейная XX Дальневосточная книжная выставка–ярмарка «Печатный двор-2017» прошла во Владивостоке с 26 по 28 сентября. «Печатный двор» имеет репутацию главного книжного форума Дальнего Востока и Забайкалья. Традиционно в рамках выставки прошли конкурсы: «Лучшая научная книга», «Лучшая учебная книга», «Лучшее краеведческое издание», «Лучшее электронное издание», «Литературный конкурс», «Лучшее полиграфическое исполнение».
Фото: Наводнение в бассейне Амура © Hartmut Jungius, WWF
- Книга WWF об наводнениях на Амуре получила признание "Печатного Двора-2017"
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