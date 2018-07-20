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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 06:27 |
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ОАО "Полюс Золото" по итогам 2013 года получило 368,44 млн рублей чистого убытка
ОАО «Полюс Золото» по итогам 2013 года получило 368,44 млн рублей чистого убытка по РСБУ против прибыли в 12,3 млрд рублей, полученной годом ранее, сообщает агентство Прайм со ссылкой на отчет компании.
Это стало одной из причин того, что компания перенесла на год ввод в строй горно-обогатительного комбината на Наталкинском месторождении в Магаданской области - до лета 2015 года. «Полюс Золото» осуществляет ряд крупных золотодобывающих проектов на территории Дальнего Востока и Сибири. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии.
Акционерный капитал ОАО "Полюс Золото" состоит из 190,628 млн акций номиналом 1 рубль, из которых 93% принадлежит компании Polyus Gold International Ltd. Основные акционеры Polyus Gold – "Нафта Москва" Сулеймана КЕРИМОВА (40,2%), еще 19,8% принадлежит структурам бизнесмена Гавриила ЮШВАЕВА, 18,5% - компании, аффилированной с Зелимханом МУЦОЕВЫМ.
Polyus Gold International Ltd (о. Джерси) образована в результате обратного поглощения ОАО "Полюс Золото" компанией KazakhGold Group Ltd. Polyus Gold объединяет активы ОАО "Полюс Золото" и входит в число крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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