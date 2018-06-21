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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:13 |
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Вьетнам готов открыть совместные предприятия легкой и лесной промышленности на Дальнем Востоке
«Создав на Дальнем Востоке производственные мощности совместно с вьетнамскими компаниями, мы получим дополнительные рабочие места, повысим качество выпускаемой продукции и снизим цены», - отметил Министр на пресс-конференции в Хабаровске по итогам визита во Вьетнам.
По его словам, участие в деловом визите приняли представители трех дальневосточных субъектов: Приморского края, Сахалинской и Еврейской автономной областей.
«Делегации этих территорий приехали во Вьетнам с готовыми предложениями. Еврейская автономная область намерена сотрудничать с Вьетнамом в развитии легкой промышленности: швейного и текстильного производства. Затраты для его организации не столь высоки. В ЕАО простаивают мощности трикотажной и обувной фабрик. Там необходимо заменить оборудование. Вьетнам является второй в мире страной по поставкам высококачественной обувной продукции. Мы готовы пригласить вьетнамских специалистов, привлечь их технологии», - сказал Министр.
Виктор Ишаев отметил, что организовать совместное швейное производство, создав около 5 тыс. новых рабочих мест, также готов Приморский край.
Сахалинская область рассматривает вопросы создания совместных производств по переработке морепродуктов, выращивания аквакультур на Курильских островах. Подобные проекты предлагает и Приморье.
«Колоссальные возможности для сотрудничества имеются в лесной отрасли. Вьетнам ежегодно закупает у нас до 10 млн кубометров необработанной древесины, мы заинтересованы в организации совместной переработки и развитии мебельного производства», - сказал министр.
Виктор Ишаев поддерживает инициативы Президента Вьетнама по развитию проектов в сельском хозяйстве, таким образом Дальний Восток сможет получать плодовоовощную продукцию гарантированного качества.
«Вьетнам может и не быть прямым мощным инвестором, но он заинтересован в совместном сотрудничестве», - уточнил Министр.
Он добавил, что в настоящее время увеличился туристический поток с Дальнего Востока во Вьетнам в связи с этим целесообразно наладить прямое авиасообщение между территориями, сообщила DVKAPITAL.Ru пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
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