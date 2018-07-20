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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Августа, 01:32 |
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Предусмотреть ответственность за транспортировку и переработку браконьерской рыбы предложил дальневосточный губернатор
«Сегодня административное законодательство не предусматривает никакой ответственности за незаконную приемку, переработку уловов, транспортировку и хранение водных биоресурсов и рыбопродукции», - заявил глава региона в ходе заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, прошедшего накануне в Москве под руководством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Владимир Илюхин подчеркнул, что отсутствие этих норм в Кодексе (в статьях 8.17 и 8.37 КоАП РФ) не позволяет эффективно работать контролирующим органам и органам правопорядка, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Камчатского края.
«Сейчас на рассмотрении федеральных органов власти находятся проекты нескольких федеральных законов («Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и «Кодекс Российской Федерации об административной ответственности»). Они предполагают существенное увеличение штрафов за нарушение правил рыболовства. При этом, они касаются только лишь размера штрафов и не конкретизируют состав правонарушения, - сказал Владимир Илюхин. - Считаю необходимым ввести меры ответственности за все этапы браконьерской деятельности».
В частности, глава региона предложил внести изменения в статью 8.37 КоАП РФ, дополнив ее пунктом 4, предусматривающим установление ответственности за незаконную приемку, обработку, транспортировку и хранение водных биоресурсов и произведенной из них продукции с применением санкций в виде административного штрафа с конфискацией водных биоресурсов и продукции из них в размере: от одной до двух тысяч рублей для граждан, от десяти до пятнадцати тысяч рублей на должностных лиц, от ста до двухсот тысяч на юридических лиц.
«Мы также предлагаем усилить меры по контролю за вывозом рыбопродукции. Камчатка – изолированная территория, от нас только два пути – морем или воздухом. Полагаю, необходимо говорить об усилении контроля со стороны линейных отделов МВД и Россельхознадзора за оформлением отгружаемых грузов в морских портах и аэропортах, нужно пресечь вывоз браконьерской продукции с рыбных субъектов. И не только в период путины. Надеюсь, совместными усилиями, нам удастся организовать эффективную борьбу по пресечению незаконного промысла водных биоресурсов», - сказал глава региона.
Он напомнил, что ранее уже изменились ряд норм уголовного и административного законодательства в сфере незаконной добычи водных биоресурсов. Госдума поддержала инициативу Камчатки и в июне приняла поправки, ужесточающие уголовное наказание за незаконный вылов биоресурсов. Новая редакция отельных статей Уголовного кодекса предусматривает ужесточение наказания за незаконный вылов биоресурсов: повышение штрафов, увеличение сроков исправительных работ и лишения свободы. Эти меры позволят активнее бороться с браконьерством, в том числе с преступлениями совершёнными группой лиц по предварительному сговору или организованными группами.
Губернатор края привел данные о борьбе с браконьерским промыслом на Камчатке. Он отметил, что в этом году в крае возбуждено 37 уголовных дел и почти 2,5 тысячи административных (за весь прошлый год их было менее 2 тысяч). Из незаконного оборота изъято почти 3 тонны незаконно добытой рыбы и икры, более 700 орудий лова и больше сотни транспортных средств.
Предложения по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в том числе водных биоресурсов и рыбопродукции, поступившие от Камчатского края и других дальневосточных субъектов в ближайшее время решено направить в рабочие группы при Госкомиссии.
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