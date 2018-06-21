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22 Сентября 2016, 11:42 | Регион сегодня

Определены приоритетные направления программы комплексного развития моногородов

В Москве состоялось очередное заседание президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором обсуждались вопросы комплексного развития моногородов.

В своем вступительном слове Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев особо отметил, что при развитии городов важен  системный подход и комплексные решения модернизации и обустройства городов разного типа, сообщили "Дальневосочному капиталу в пресс-службе Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

Рабочая группа при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции  работает  на площадке Внешэкономбанка со сложными городами в течение 7 лет. Руководитель Рабочей группы Ирина Макиева в своем докладе Председателю Правительства отметила, что  «Благодаря совместной работе с Минэкономразвития, Минтруда, Минпромторгом, общественными организациями,  фондами и профсоюзами в 48 кризисных моногородах было создано свыше 120 тысяч новых рабочих мест, что существенно снизило показатели по официальной безработице».

В настоящее время перед рабочей группой встают новые задачи – сделать моногорода территориями возможностей. В рамках заседания было принято стратегическое решение о реализации программы «Комплексное развитие моногородов», в соответствии с которой за 2 года:

- будет создано  230 тысяч новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием;

- улучшено качество городской среды в 319 моногородах;

- привлечено инвестиций в основной капитал 170 млрд рублей.

Для повышения привлекательности моногородов будут запущены  территории опережающего развития с новыми возможностями для ведения бизнеса. В соответствии с программой в ближайшее время до всех мэров моногородов будет доведены действующие меры федеральной поддержки, будет реализована программа по благоустройству городской среды. К 2017 году пройдут обучение команды, управляющих проектами в моногородах. В ближайшее время стартует работа института линейных менеджеров в моногородах, которая позволит, используя проектное управление, синхронизировать реализацию государственных программ и мероприятий приоритетных проектов: («Здравоохранение», «Образование», «ЖКХ и городская среда» и др.).

Главной задачей  новой инициативы к 2018 году станет  повышение уровня жизни в  моногородах и, соответственно, уменьшение их количества.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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