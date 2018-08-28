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Пятница| 14 Сентября, 16:58 |
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Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выполнил первый рейс
По словам Самсоновой, в среду в 07.12 (01.12 мск) из аэропорта Якутска самолет вылетел c 49 пассажирами на борту и прибыл в аэропорт Хабаровска в 09.18 (04.18 мск). Обратно в Якутска самолет вылетит по регулярному расписанию в 19.25 (14.25 мск).
"В зимнем расписании полётов авиакомпании "Якутия" Sukhoi Superjet 100 будет выполнять рейсы Якутск — Хабаровск, Якутск — Новосибирск, Якутск — Харбин. С переходом на летнюю программу к данным маршрутам добавятся рейсы Якутск — Новосибирск — Нерюнгри, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский", — рассказала собеседница агентства.
В середине декабря 2012 года авиакомпания "Якутия" получила первый из двух заказанных Sukhoi Superjet 100. Второй самолет планируется к поставке в первом квартале 2013 года.
Авиакомпания "Якутия" занимает лидирующие позиции на авиационном рынке Якутии и демонстрирует стабильный рост основных производственных показателей. В 2012 году на самолетах "Якутии" были перевезены более 1 миллиона пассажиров. В составе авиационного парка авиакомпании имеются воздушные суда Boeing 757-200, Boeing 737-700, Boeing 737-800, SSJ-100, Ан-140 и другие, пишет РИА "Новости".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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