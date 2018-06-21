|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 19:45 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Вячеслав Штыров: Малую авиацию для Дальнего Востока нужно делать в РФ
"Все-таки вернуться к тому, чтобы летательные аппараты для малой авиации самим создавать. Есть ли у нас наработки? Сколько хотите. Надо приложить небольшие деньги и небольшое усилие, чтобы довести их до конца и поставить в серию…", — сказал Штыров во вторник журналистам.
По его мнению, необходимо запустить производство серийсамолетов разных типов — до десяти и до 20 мест.
Он отметил позитивные сдвиги в решении проблемы малой авиации, в частности, объединение малых аэропортов и площадок.
"Все малые аэропорты и так называемые авиаплощадки начинают постепенно объединяться в особые структуры. Например, "Аэропорты Севера" объединяет Якутию и Магадан, начинает развивать свою деятельность на Камчатку и Чукотку. Создаются другие предприятия на Востоке, я имею в виду Амурскую область, Хабаровский край, Приморье. Эта единая структура — федеральное казенное предприятие. Система его финансирования — наполовину бюджетом, наполовину — доходы за авиационные сборы. Во-первых, это позволяет обеспечить содержание за счет государства (частным образом уже не могут содержаться); во-вторых — все-таки решить вопросы снижения стоимости их услуг для того, чтобы снизить стоимость билета", — сказал Штыров.
В настоящее время Минвостокразвития разрабатывает предварительный вариант госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года". В марте документ должны представить на заседании правительства РФ. Согласно программе, на Дальнем Востоке и Забайкалье индекс роста валового продукта с 2011 до 2025 года должен вырасти в 2,5 раза или на 257,7%. Доля региона в экономике России — с 8,5% до 10,2%, промышленного производства — в 1,7 раза, рост обрабатывающего производства — с 5,5% до 8,5%. Население при этом должно вырасти с 10,4 миллиона до 12,4 миллиона человек. Рост инвестиций должен составить 380%, пишет РИА "Новости".
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- ДВЖД перечислила в бюджеты регионов Дальнего Востока более 6 млрд рублей
- Уполномочен профинансировать
- В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
- Предпринимателям Дальнего Востока открыли новые возможности интернет-маркетинга
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Микрокредитование сможет решить насущные финансовые проблемы
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
-
Наши партнерыLoading...RedTram
sadg asdg asd gsadg
Авторизация: