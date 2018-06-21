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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 02:56 |
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23 компании представят Россию на Международной торгово-экономической ярмарке в Китае
23 российские компании будут участвовать в Международной торгово-экономической ярмарке, которая пройдёт на острове Большой Хэйхэ. Она торжественно откроется на китайском берегу 21 мая в 18 часов по пекинскому времени и завершится 25 мая, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе «АмурЭкспоФорум».
Делегация российских участников в составе 23 компаний отбывает из Благовещенска 21 мая в 11 часов на теплоходе.
На период проведения ярмарки китайская сторона отменила сборы на пункте пропуска Хэйхэ для российских экспонентов. Также организаторы партнёрской ярмарки взяли на себя расходы за проживание и питание россиян в период работы на ярмарке из расчета 2 человека от компании. Выставочная площадь в Торговом комплексе на острове Большой Хэйхэ также предоставляется бесплатно.
Из-за определённых ограничений по провозу экспонатов через таможню большая часть участников повезёт рекламную информацию о своей продукции и услугах.
Выставка в Торговом комплексе на острове Большой Хэйхэ будет работать с 22 по 25 мая. Российские компании будут предлагать в Китае мясную продукцию, мёд, кондитерские изделия, шоколадные конфеты, безалкогольные напитки и биологически активные добавки.
Ряд участников повезут бытовую химию, парфюмерию и косметику (в том числе производства Республики Крым). Планируется заинтересовать китайских партнёров швейцарскими часами и балтийским янтарём.
Также есть компании, торгующие автозапчастями и ГСМ, красками для декора, и занимающиеся монтажом натяжных потолков.
Помимо работы стационарных экспомест в Торговом комплексе на острове Большой Хэйхэ для российской делегации запланирована насыщенная деловая часть. Утром 22 мая состоится круглый стол «Сотрудничество в сфере трансграничной электронной коммерции». Китайские соседи активно продвигают торговлю на специальных сайтах с мировыми брендами.
В этот же день российско-китайская делегация примет участие во встрече-презентации «Россия – Китай: два берега», а затем ознакомится с работой экспозиций ярмарки и посетит инвестиционные площадки Хэйхэ в зоне сотрудничества, индустриальном парке трансграничной электронной коммерции и других местах.
Ход Международной торгово-экономической ярмарки в г. Хэйхэ будет активно освещаться китайскими и российскими средствами массовой информации.
Официальный сайт выставки «АмурЭкспоФорум-2016» - www.amurexpo.info
Журнал "Дальневосточный капитал".
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