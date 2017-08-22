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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Августа, 15:59 |
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Росрыболовство оптимизирует логистику рыбы с Дальнего Востока
«По результатам 2016 года объём перевалки рыбной продукции через российские порты превысил 1,5 млн тонн. Объём поставок увеличился и по железной дороге во внутригосударственном сообщении и составил около 670 тысяч тонн», - отметил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков
По словам главы Росрыболовства, для увеличения поставки рыбной продукции с Дальнего Востока необходимо предусмотреть опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, способной предложить качественный сервис по хранению и дистрибуции готовой продукции.
«Мы совместно с «Российскими железными дорогами» в течение 2016 года вели работу по оптимизации схем доставки рыбной продукции. По итогам работы рабочей группы введены в пользование восемь новых скорых поездов со сроками доставки в Центральный федеральный округ со станций отправления на Дальнем Востоке в течение семи-восьми дней», - рассказал Илья Шестаков.
Для оптимизации управления объектами портовой инфраструктуры в течение последних лет была выстроена и внедрена система договорных отношений, согласно которым практически все ключевые объекты гидротехнических сооружений федеральной собственности переданы арендаторам. «Но что самое важное: мы в договоры аренды включили инвестиционные обязательства по капитальному ремонту и развитию портовой инфраструктуры», - подчеркнул глава Росрыболовства.
Еще один важный вопрос – развитие холодильных мощностей. «У нас их недостаточно. И конечно, строительство новых, современных холодильных мощностей даст возможность осуществлять хранение у себя, а не за рубежом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На сегодняшний день в разработке находится два крупных проекта по строительству холодильников в портах Дальневосточного бассейна совокупной ёмкостью хранения 60 тыс. тонн, что примерно равно 80% существующих мощностей холодильных складов на Дальнем Востоке», - проинформировал Илья Шестаков. Глава Росрыболовства уточнил, что также идет модернизация инфраструктуры, в частности, в настоящее время ведется реконструкция причальных стенок нового терминала в порту Петропавловска-Камчатского. Проект включает в себя новые холодильные мощности и площадку для рефконтейнеров.
Напомним, в декабре 2016 года глава государства Владимир Путин дал Правительству России 11 поручений по вопросам рыбохозяйственного комплекса. Отдельный вопрос был связан с доставкой рыбной продукции в европейские регионы страны.
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