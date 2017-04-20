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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Апреля, 01:34 |
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ВТБ24 за квартал увеличил чистую прибыль на Сахалине на 23%
По итогам отчетного периода кредитный портфель ВТБ24 в Сахалинской области увеличился на 15% и достиг 11,2 млрд рублей. Объем выданных жителям региона кредитов вырос на 14,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 880 млн рублей.
За 1 квартал 2017 г. объем выдачи кредитов наличными составил 530 млн рублей, что на 18% превышает показатели первого квартала 2016 г. (450 млн рублей).
За первые три месяца 2017 г. ВТБ24 выдал в регионе около 130 ипотечных кредитов на сумму 350 млн рублей. По сравнению с 2016 г. средний размер займа увеличился на 8% и составил 2,7 млн рублей. Большинство (75%) кредитов выдано на приобретение готового жилья. С начала года ипотечный портфель ВТБ24 на Сахалине вырос на 4,1% - до 4,5 млрд рублей.
«В 2016 г. спрос на кредитные продукты возобновился: только кредитов наличными мы выдали в два раза больше, чем годом ранее, а выдачи ипотечных кредитов увеличились на треть. Рост кредитования продолжится и в текущем году, дополнительную поддержку этому оказывает снижение ставок», - прокомментировал вице-президент, управляющий операционным офисом ВТБ24 в Сахалинской области Иосиф Стельмах.
Растет востребованность жителями региона карт «Мир». За первый квартал 2017 г. банк выдал в регионе более 1 600 национальных карт, а общее число выпущенных сахалинцам с октября 2016 г. карт «Мир» превысило 5 700 штук.
Большое внимание банк уделяет работе с малым бизнесом Сахалина. Объем выданных таким предприятиям кредитов в 1 квартале вырос в 1,5 раза и достиг почти 290 млн рублей. Кредитный портфель по малому бизнесу на 1 апреля 2017 г. составил 1,7 млрд рублей, продемонстрировав рост в 6,3% с начала года.
ВТБ24 лидирует по объемам кредитов, выданных под поручительство Фонда поддержки предпринимательства при Правительстве Сахалинской области. Так, в прошлом году под гарантии Фонда банк предоставил сахалинскому бизнесу более 345 млн рублей кредитов.
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