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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Сентября, 07:59 |
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На Дальнем Востоке потенциальные инвесторы взяли курс на импортозамещение
С момента вступления в силу Федеральных законов «О территориях опережающего социально-экономического развития» и «О свободном порте Владивосток», в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 797 заявок от желающих получить статус резидента территорий, где создан благоприятный климат для ведения предпринимательской деятельности.
Так, в ТОР «Камчатка» в селе Устьевое Соболевского района ООО «Витязь-авто» планирует задействовать собственный флот и приступить к организации добычи и переработки водных биологических ресурсов. К слову, рыбодобывающая и перерабатывающая отрасль для Камчатки – градообразующая. В Дальневосточном федеральном округе край стоит на первом месте по вылову биоресурсов, здесь насчитывается более 500 предприятий, половина из них занята добычей. Новое предприятие будет ориентировано на вылов и производств лососевых пород рыб. По расчетам инвестора, в период лососевой путины рыбоперерабатывающий завод должен выпускать до 140 тонн в сутки готовой продукции – икры и мороженой кеты, кижуча, нерки. Работать на производстве будут полторы сотни местных жителей.
На территории опережающего развития «Комсомольск» в городе Амурске ООО "Новая русская целлюлоза» инициирует строительство завода по производству растворимой целлюлозы из древесины лиственницы и ели с использованием низкосортной древесины и отходов механической деревообработки. В основу заложены уникальные технологии, которые позволят снизить энергопотребление и степень воздействия на окружающую среду. Выпускаемый продукт характеризуется высокой белизной и малым количеством примесей, что позволяет применять его при производстве воздушных, а также топливных, лабораторных и фильтров для кофеварок.
В команду проекта привлечены ведущие специалисты-технологи, инженеры и менеджеры лесопромышленного комплекса России. Также над вопросом использования лиственницы для производства целлюлозы работали специалисты Университета леса из Финляндии, ученые из Японии, Китая и США.
В настоящее время, по информации инвестора, имеется подтверждение потенциальных потребителей намерения о покупке готовой продукции, что гарантирует продажу 100% производимого объема растворимой целлюлозы. Кроме того, весь произведенный объем технической целлюлозы в рамках импортозамещения востребован на внутреннем рынке.
Организацию новых видов деятельности по обработке древесины и производству изделий из дерева, топливных гранул из отходов деревопереработки инициировал потенциальный резидент территории свободный порт Владивосток ООО «Фортуна». Компания также планирует наладить выращивание в Хасанском районе женьшеня. Более 90 человек получат работу в случае реализации проекта.
Общества с ограниченной ответственностью «АВЕРС» и «Автосоюз» выступили с проектами строительства во Владивостоке жилого комплекса с придомовыми территориями, парковочными местами, детскими и парковыми зонами и организации автостоянок.
Общая сумма заявленных инвестиций, с момента создания территорий опережающего развития и Свободный порт Владивосток - около 1,9 трлн рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать в регионе более 89 000 рабочих мест.
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