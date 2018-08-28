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28 Августа 2017, 18:55 | Регион сегодня

На Дальнем Востоке потенциальные инвесторы взяли курс на импортозамещение

18 новых заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях ТОР и Cвободного порта Владивосток поступило от потенциальных инвесторов на прошедшей неделе в АО КРДВ.

С момента вступления  в силу  Федеральных законов «О территориях опережающего социально-экономического развития» и «О свободном порте Владивосток», в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 797 заявок от желающих получить статус резидента территорий, где создан благоприятный климат для ведения предпринимательской деятельности.

Так, в ТОР «Камчатка» в селе Устьевое Соболевского района ООО «Витязь-авто» планирует задействовать собственный флот и приступить к организации добычи и переработки водных биологических ресурсов. К слову, рыбодобывающая и перерабатывающая отрасль для Камчатки – градообразующая. В Дальневосточном федеральном округе край стоит на первом месте по вылову биоресурсов, здесь насчитывается более 500 предприятий, половина из них занята добычей. Новое предприятие будет ориентировано на вылов и производств лососевых пород рыб. По расчетам инвестора, в период лососевой путины рыбоперерабатывающий завод должен выпускать до 140 тонн в сутки готовой продукции –  икры и мороженой кеты, кижуча, нерки. Работать на производстве будут полторы сотни местных жителей.

На территории опережающего развития «Комсомольск» в городе Амурске ООО "Новая русская целлюлоза» инициирует строительство завода по производству растворимой целлюлозы из древесины лиственницы и ели с использованием  низкосортной древесины и отходов механической деревообработки. В основу заложены уникальные технологии, которые позволят снизить энергопотребление и степень воздействия на окружающую среду. Выпускаемый продукт характеризуется высокой белизной и малым количеством примесей, что позволяет применять его при производстве воздушных, а также  топливных, лабораторных и фильтров для кофеварок.

В команду проекта привлечены ведущие специалисты-технологи, инженеры и менеджеры лесопромышленного комплекса России. Также над вопросом использования лиственницы для производства целлюлозы работали специалисты Университета леса из Финляндии, ученые из Японии, Китая и США.   

В настоящее время, по информации инвестора, имеется подтверждение потенциальных потребителей намерения о покупке готовой продукции, что гарантирует продажу 100% производимого объема растворимой целлюлозы. Кроме того, весь произведенный объем технической целлюлозы в рамках импортозамещения  востребован на внутреннем рынке.  

Организацию новых видов деятельности по обработке древесины и производству изделий из дерева, топливных гранул из отходов деревопереработки инициировал потенциальный резидент территории свободный порт Владивосток ООО «Фортуна». Компания также планирует наладить выращивание в Хасанском районе женьшеня. Более 90 человек получат работу в случае реализации проекта.

Общества с ограниченной ответственностью «АВЕРС» и «Автосоюз» выступили с проектами строительства во Владивостоке жилого комплекса с придомовыми территориями, парковочными местами, детскими и парковыми зонами и организации автостоянок.

Общая сумма заявленных инвестиций, с момента создания территорий опережающего развития и Свободный порт Владивосток - около 1,9 трлн рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать в регионе более 89 000 рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: КРДВ  ТОР  свободный порт владивосток 


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