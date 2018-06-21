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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:08 |
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Внешэкономбанк принимает заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов "Премия развития – 2017"
Конкурс проводится в шести номинациях: Лучший инфраструктурный проект; Лучший проект в отраслях промышленности; Лучший проект по комплексному развитию территорий; Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий; Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий; Лучший экспортный проект.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 ноября по 15 декабря 2016 года. Условия проведения, требования к проектам – участникам и исполнителям, а также конкурсная документация размещена на официальном сайте конкурса, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ВЭБ.
Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Конкурса можно получить по телефону 8 (495) 721-18-63 или отправив вопрос через форму обратной связи.
Досье "Дальневосточного капитала": Конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России (Премия развития) был учрежден государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012 г. «Премия развития» – это профессиональная награда, присуждаемая юридическим и физическим лицам за заслуги в области реализации крупных национально значимых инвестиционных программ и проектов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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