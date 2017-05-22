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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Мая, 12:13 |
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Для трудового резерва Дальнего Востока разработали программу "Соотечественники 2.0"
На Дальнем Востоке до 2025 года реализуются 611 проектов с общим объемом инвестиций 2,3 трлн руб. В рамках этих проектов создается 100 тысяч рабочих мест. Половина из них – на стадии проектирования или строительно-монтажных работ.
Сергей Качаев, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока: "Таким образом, в перспективе до 2025 года нам предстоит обеспечить кадрами 100 тысяч новых рабочих мест. Это вызов для всех нас, сможем ли мы это сделать. Потребуется перестройка всей системы образования Дальнего Востока. Чем быстрее система образования Дальнего Востока подстроится под уже существующий спрос, быстрее будут изменены образовательные программы, тем больше дальневосточников смогут воспользоваться новыми рабочими местами. И это наша приоритетная задача – прежде всего, трудоустроить жителей Дальнего Востока".
Из планируемых новых рабочих мест уже сейчас около 20% могут быть заполнены кадрами с Дальнего Востока. В отношении остальных 80% стоит задача по обеспечению кадрами из других регионов.
Сейчас действует программа Минтруда России по стимулирования трудовой мобильности. Программа предусматривает субсидии работодателям на переезд работника и их обустройство. Масштаб программы небольшой.
«С помощью этой программы, по крайней мере в том виде, в котором она сейчас существует, мы не сможем обеспечить потребность в десятках тысяч специалистов, - сказал Сергей Качаев. - Однозначно понадобится её модернизация».
Кроме того, понадобится модернизация программы переезда соотечественников, проживающих за рубежом.
«Мы предложили программу «Соотечественники 2.0», которая похожа на эту программу, но направлена на граждан Российской Федерации. И мы предлагаем предоставлять помощь гражданину Российской Федерации по трудоустройству на Дальнем Востоке, по переезду на Дальний Восток и по его адаптации и налаживанию быта. Все эти этапы будет сопровождать Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Каждый этап будет субсидироваться. В случае принятия этой программы мы сможем в относительно короткие сроки обеспечивать кадрами проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке», - отметил Сергей Качаев.
В настоящее время Минвостокразвития России проводит согласование с федеральными органами власти проекта программы. Обращаясь к дальневосточным регионам, Сергей Качаев сказал: «Надеюсь на помощь дальневосточных регионов в разработке и продвижении этой программы. Необходимо будет нам вместе с вами определить объем необходимых средств и количество рабочих мест, которые мы можем обеспечить в рамках программы».
Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке: "Экономически более эффективно привлекать местных жителей на работу, обеспечивая их переобучение или повышение квалификации, если это необходимо. По нашим расчетам, около 400 000 рублей стоит в среднем для работодателя Дальнего Востока привлечение, переезд и адаптация работника на новом месте".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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