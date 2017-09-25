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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Октября, 12:53 |
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Туристская карта-путеводитель по Колыме стала лучшей в России
В номинации «Лучшая туристская карта» (в категории карта дестинации/кластера/региона/муниципального образования) одержала победу туристическая карта Магаданской области, представленная Туристским информационным центром Магаданской области.
Туристическая карта Магаданской области – это полноценная карта-путеводитель, которая поможет каждому открыть самобытную культуру и живописную природу Колымы. На карте обозначены самые важные объекты для туристов и путешественников, такие как: исторические и природные объекты, места проведения праздников и обрядов, дороги и аэропорты. Отдельно указаны наиболее популярные достопримечательности области с подробным описанием на обороте. Издание имеет компактный складной формат с износостойкой обложкой, что делает карту удобной для постоянного использования во время путешествия. Карта дополнена телефонами экстренных служб.
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