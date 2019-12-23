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28 Января 2020, 10:15 | Регион сегодня |

Золотопромышленники Колымы установили годовой рекорд по добыче золота

По итогам 2019 года недропользователи Магаданской области добыли 46,36 тонн золота

Превышение показателей годового плана в 42,7 тонны составило – 3,66 тонны. По отношению к аналогичному периоду 2018 года добыча увеличилась на 9,4 тонны, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Как сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области, добычу драгметалла в 2019 году колымские недропользователи проводили на россыпных и рудных месторождениях. Лидером по добыче самородного золота является Ягоднинский городской округ (7,3 тонн), лидером по добыче коренного – Тенькинский городской округ (20,1 тонн).

Всего добыча россыпного золота в 2019 году составила – 18,41 тонн, рудного золота – 27,95 тонн.

Колыма сохраняет лидерские позиции в золотодобывающей отрасли в России. В ближайшие несколько лет в регионе планируется увеличение добычи драгметалла до 50 тонн. Это станет возможно благодаря наращиванию производственных мощностей компаний «Полюс» и «Павлик». Предприятия продолжают развитие дополнительных направлений отработки месторождений.

ЗРК «Павлик» планирует строительство второй очереди ГОКа с примерными инвестициями около 18 млрд рублей. Соответствующее четырехстороннее соглашение подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов в минувшем году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. О взаимодействии договорились Минвостокразвития, Правительство Магаданской области, «Газпромбанком» и «РусГидро».

Также в рамках ВЭФ-2019 был подписан ряд других соглашений в сфере развития минерально-сырьевой базы Магаданской области. Подписан документ с «Полиметаллом» по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Приморское». Достигнуты договоренности по подключению к ЛЭП на подстанции «Омчак Новая» ПАО «Полюс» на территории Яно-Колымской золоторудной провинции, что даст толчок для дальнейшего развития инвестиционных проектов в регионе.

В 2019 году добыча серебра на Колыме составила и 661,6 тонн и по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 34,7 тонн. По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, сегодня в регионе 98% серебра добывается компанией «Полиметалл» на месторождении Дукат. Согласно производственной программе «Полиметалла», снижение добычи драгметалла связано с уменьшением среднего содержания серебра в добываемой руде на месторождении.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: природные ресурсы  губернатор  экономика 


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