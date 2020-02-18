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В столице Колымы проходят съемки художественного фильма, основанного на реальных событиях
Фильм выйдет в российский прокат в 2021 году. Съемки фильма начались при поддержке «Госкино» 26 января в Москве, затем продолжились в эстонском Пярну. После балтийского берега съемочная группа прибыла в Магадан.
Производство фильма ведется при поддержке губернатора Магаданской области Сергея Носова, правительства региона, министерства культуры и туризма Колымы и департамента физической культуры и спорта региона.
Во время съемочных дней в Магадане киногруппа задействовала несколько локаций. Сцены тренировок снимали на Гороховом поле и в «Черемушках», где традиционно проводится «Лыжня Вяльбе», в районе Марчекана на льду бухты Нагаева устроили хоккейную площадку. В массовых сценах принимают участие магаданские мальчишки и девчонки, которые прошли кастинг, главным условием которого было умение кататься на лыжах.
Детей по морю до места съёмок на снегоходах доставляют сотрудники Главного управления МЧС России по Магаданской области. Ежедневно задействованы до 10 человек личного состава, а также техника — снегоходы, ГАЗ-66, передвижной пункт управления на базе автомобиля «Урал», световые башни, прицепы, палатки, отопители.
Привлечены к съемкам и взрослые жители Магадана, а также раритетная техника, которую предоставили колымские коллекционеры.
Создавать фильм активно помогает и сама Елена Вяльбе. Спортсменка приезжала в Магадан перед началом съемок, чтобы показать киногруппе места, где жила и занималась спортом. Сейчас она консультирует съемочную группу и активно помогает ребятам и актерам, занятым в фильме.
Съемкой картины занимается кинокомпания «Эго Продакшн». Режиссер картины — Николай Хомерики, в активе которого такие ленты, как «Селфи» с Константином Хабенским, «Ледокол» с Петром Федоровым, сериал «Тайны города Эн», исторический триллер «Девятая» с Евгением Цыгановым, а также ряд других популярных работ. В производстве ленты также занят оператор Федор Лясс, работавший над фильмами «Тренер», «ДухLess» и многими другими. Продюсеры режиссер, сценарист и художник-постановщик Марат Ким и Тимур Хван.
Главную роль в фильме играет 31-летняя Ольга Лерман, актриса московского Театра имени Вахтангова. На счету актрисы классические роли: Анна Каренина, Татьяна Ларина, Дездемона. С 2009 года она снимается в кино, в ее карьере 27 ролей в отечественных фильмах и сериалах, в том числе в картинах — «Этюды о свободе», «Ковчег», «Мужики и бабы» и других. Актрису на роль лично согласовала Елена Вяльбе, отобрав ее из нескольких претенденток. В сценах лыжных гонок ее заменит дублерша – призер Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Роль будущей чемпионки, восьмилетней Елены Трубициной играет внучка Елены Вяльбе – Ангелина. Первого тренера и наставника спортсменки исполнит артист Магаданского музыкального и драматического театра Александр Тарасюк.
Действие фильма начнётся с периода жизни молодой Лены Трубициной, уроженки Магадана. В столице Колымы будущая олимпийская чемпионка сделала первые шаги в лыжном спорте. Именно в северном городе она в возрасте 8 лет впервые встала на лыжи, а уже в 14 получила звание мастера спорта СССР.
Финал фильма расскажет о триумфе трехкратной победительницы Олимпийских игр в 1997-м в норвежском Тронхейме — на Чемпионате мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей, выиграв всю женскую программу тех времен — забег на 5 км и последующую гонку преследования на 10 км, 15 км, 30 км и женскую эстафету в составе сборной России. В настоящий момент этот рекорд не смогла повторить ни одна спортсменка мира. По сумме стартов на первенствах спортсменка стала 14-кратной чемпионкой мира.
В октябре 2019 года со съемочной группой встретился губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Режиссер и сценарист Николай Хомерики рассказал главе региона о том, как он и его коллеги в течение трех дней знакомились с магаданской природой и выбирали места будущих съёмок. По поручению главы региона съемочной группе оказана помощь в решении организационных вопросов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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