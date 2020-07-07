|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Августа, 09:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Бывший лагерь "Днепровский" станет объектом культурного наследия
В областной библиотеке А.С. Пушкина прошла пресс-конференция с участием директора государственного музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти Романа Романова. В Магаданскую область на минувшей неделе вместе с ним приехали картографы, специалисты по съемке VR-контента и мультимедиа, проектирования общественных пространств, а также коллеги из Фонда Памяти и музея ГУЛАГа, государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника художника Василия Поленова. За несколько дней делегация посетила мемориальные комплексы, а также бывшие лагеря «Днепровский» и «Бутугычаг».
Как рассказал Роман Романов, музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти подали заявку в Правительство Магаданской области на присвоение территории бывшего лагеря «Днепровский» статуса объекта культурного наследия. По словам гостя, это даст возможность предусмотреть консервацию строений, охрану территорий и проведение научно-исследовательских работ.
«Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, принятая Правительством РФ 15 августа 2015 года, четко указывает на необходимость мемориализации, обеспечения доступности для населения мемориальных объектов, а также создания условий для свободного доступа пользователей к архивным документам, связанным с вопросами политических репрессий», – рассказал Роман Романов, добавив, что обсуждал идею проекта с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
«Присвоение «Днепровскому» нового статуса — важный этап совместной с музеем ГУЛАГа работы по сохранению истории Магаданской области. Проект позволит создать мемориальную инфраструктуру, сохранить объект в его сегодняшнем состоянии и поможет сделать историю региона доступной для людей», – ранее отмечал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
В данный момент Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти занимаются подробным описанием сохранившихся объектов и созданием карты бывшего лагеря. В дальнейшем «Днепровский» планируется превратить в культурно-исторический комплекс, доступный для посещения. Он войдёт в единую музейно-мемориальную инфраструктуру, объединяющую музеи памяти жертв массовых репрессий, тематические экспозиции краеведческих музеев, а также мемориальные места и объекты. Кроме того, в музейно-мемориальную инфраструктуру планируется включить объект культурного наследия регионального значения «Штрафной изолятор Управления Северо-Восточными исправительно-трудовыми лагерями Дальстроя НКВД СССР».
«Мы занимаемся определением границ лагеря, максимально собираем информацию по сохранности объектов, делаем картографию, а также получаем данные из архивов ФСБ, УМВД. Кроме того, у нас уже есть уникальные карты Днепровского 40-х годов», – рассказал Роман Романов.
«Днепровский» расположен в 320 км от Магадана и входит в число наиболее хорошо сохранившихся лагерей на территории России. В сравнении с другими аналогичными памятниками он легкодоступен для познавательного туризма и может стать значительным историческим парком в Магаданской области. Рудник «Днепровский» был организован летом 1941 года и работал с перерывом до 1955 года. Там добывали олово. Основной рабочей силой являлись заключенные, осужденные по различным статьям уголовного кодекса РСФСР и других республик Советского Союза. В их числе находились также незаконно репрессированные по так называемым политическим статьям, которые к настоящему времени реабилитированы или реабилитируются. Все годы деятельности «Днепровского» основными орудиями труда здесь являлись кирка, лопата, лом и тачка. Однако часть наиболее тяжелых производственных процессов была механизирована.
Рудник «Днепровский» делился на рабочую и жилую зоны. Остатки производственных и жилых построек существуют и по настоящее время. В частности, это дома по типу русских изб, в рабочей и лагерной зоне — часть дробильной фабрики с большими отвалами руды, лагерные вышки, колючая проволока, фонари.
В пресс-конференции участие приняли эксперты – коллеги Романа Романова. По словам директора музея художника Василия Поленова Натальи Поленовой, её дед – Дмитрий – должен был по этапу попасть на Колыму, но в то время открылся Краслаг и его отправили в поселок Решоты.
«Для меня приезд в этот лагерь значимое событие. У нас был очень физически напряженный поход в «Днепровский» и «Бутугычаг». Каждую минуту я думала о людях, которые там отбывали наказание. И я считаю, что память нужно сохранить, и это я говорю не только как музеолог. Это нужно помнить и беречь, ведь это связь с корнями, нашим прошлым», – сказала Наталья Поленова.
Заместитель министра культуры и туризма Максим Шурхно отметил, что региональное Правительство поддерживает проект по музеефикации лагеря «Днепровский».
«Это наша история. У нас уже есть определенные наработки, работаем сейчас по дорожной карте. Нужно решить вопросы с логистикой. Проект имеет хорошие перспективы и, я уверен, будет иметь успех у туристов. В плане историко-культурного туризма мы отдаем этому проекту приоритет», – заметил Максим Шурхно.
Музеефикация лагеря «Днепровский» проводится в рамках реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ продлить до 2024 года срок реализации соответствующей Концепции. Кроме того, в 2016 году глава государства учредил межведомственную рабочую группу по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В состав группы входит широкий круг учёных, экспертов, правозащитников и представителей ведомств, которые призваны координировать федеральную и региональную политику, связанную с сохранением исторической памяти о временах политических репрессий в 1930-1950 годы.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Бывший лагерь "Днепровский" станет объектом культурного наследия
- В столице Колымы проходят съемки художественного фильма, основанного на реальных событиях
- Золотопромышленники Колымы установили годовой рекорд по добыче золота
- Сбербанк и Фонд капитального ремонта Магаданской области расширили сотрудничество
- Впервые за 40 лет колымские золотопромышленники взяли планку по добыче золота выше 40 тонн
- Названы российские города-лидеры по уровню зарплат
- Первый областной туристический слёт пройдёт в октябре в Магадане
- Золотодобытчики Колымы уже превышают рекорд прошлого года
- Жители Магадана выберут самые вкусные сосиски и сардельки
- "Дальневосточный капитал" поздравляет с юбилеем Расула Месягутова