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Сергей Носов и Николай Шульгинов запустили третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС
«Сегодня мы видим, что есть задел энергетической отрасли. Промышленники, горнодобывающие предприятия могут планировать строительство крупных объектов в регионе. Это стало возможно, благодаря тому, что РусГидро создаёт новые энергетические мощности. Свободная и доступная энергия — преимущество Магаданской области, которое очень важно для инвесторов. Я говорю не только про инвестиции в горнодобывающий кластер, но и в другие отрасли народного хозяйства, которые могут получить новые возможности. Опережающее развитие гидроэнергетики обеспечит энергобезопасность изолированной от единой энергосистемы страны Магаданской области. Работа ГЭС в составе трех гидроагрегатов обеспечит судоходство на Колыме и снимает ограничения на режимы работы расположенной выше по течению реки Колымской ГЭС», — сказал Сергей Носов.
Сегодня в регионе фиксируется беспрецедентно высокий рост спроса на электроэнергию. Так, в 2018 году электропотребление в Магаданской энергосистеме выросло на 13% по сравнению с 2017 годом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Как заявил глава РусГидро, вырабатываемая на ГЭС электроэнергия обеспечит работу новых промышленных объектов в Магаданской области.
«Строительство Усть-Среднеканской ГЭС имеет большое значение для Дальнего Востока России и направлено на достижение стратегической задачи, определенной майским указом Президента Российской Федерации – устойчивого энергоснабжения потребителей Дальнего Востока с учетом развития экономики ДФО. Для Группы РусГидро это приоритетная задача», – сказал Николай Шульгинов.
Усть-Среднеканская ГЭС расположена в 217 км ниже по течению от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Уникальный гидроэнергетический объект возводится в чрезвычайно сложных природных условиях: толщина вечной мерзлоты в месте ее расположения достигает 300 метров, а температура воздуха зимой снижается до минус 60 градусов.
Проект строительства Усть-Среднеканской ГЭС был разработан институтом «Ленгидропроект» в 80-х годах прошлого века. Подготовка площадки началась в 1991 году, однако из-за недостаточного финансирования работы шли низкими темпами. Фактически строительство возобновилось только в 2008 году после передачи станции РусГидро.
В 2011 году была перекрыта река Колыма. Первый пусковой комплекс был введен в работу в 2013 году, он состоял из двух гидроагрегатов с временными рабочими колесами пониженной мощностью 84 МВт каждый, работающими при высоте земляной плотины 32,5 метра. Второй пусковой комплекс включает третий гидроагрегат мощностью 142,5 МВт, работающий на штатном рабочем колесе при высоте земляной плотины 48,5 метра.
Ввод третьего пускового комплекса предусматривает, в том числе, достройку плотины до высоты 66 метров, замену временных рабочих колес двух гидроагрегатов на штатные колеса повышенной мощности и введение в эксплуатацию четвертого гидроагрегата. После этого Усть-Среднеканской ГЭС достигнет своей проектной мощности – 570 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии при выходе на проектную мощность составит 2,55 млрд кВт·ч. Общая протяженность земляной и двух бетонных плотин станции составит 2 километра 490 метров.
Ввод последнего, четвертого, гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС запланирован на 2022 год. Земляная плотина ГЭС будет достроена до высоты 66 метров и заменены временные рабочие колеса первых двух гидроагрегатов на штатные колеса повышенной мощности. После этого Усть-Среднеканской ГЭС достигнет своей проектной мощности – 570 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии при выходе на проектную мощность составит 2,55 млрд кВт/ч. Общая протяженность земляной и двух бетонных плотин станции составит 2 километра 490 метров. Пуск четвертого гидроагрегата планируется в конце 2022 года.
В рамках торжественной церемонии пуска Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и губернатор Магаданской области Сергей Носов подписали соглашение о совместных действиях, которые обеспечат пуск гидроагрегата №4 Усть-Среднеканской ГЭС в 2022 году.
Ввод последнего, четвертого, гидроагрегата станции запланирован на 2022 год. Земляная плотина ГЭС будет достроена до высоты 66 метров и заменены временные рабочие колеса первых двух гидроагрегатов на штатные колеса повышенной мощности. После этого Усть-Среднеканской ГЭС достигнет своей проектной мощности – 570 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии при выходе на проектную мощность составит 2,55 млрд кВт/ч. Общая протяженность земляной и двух бетонных плотин станции составит 2 км 490 метров. Пуск четвертого гидроагрегата планируется в конце 2022 года.
Все основное оборудование Усть-Среднеканской ГЭС – турбины, генераторы и силовые трансформаторы – изготовлено на российских предприятиях. Строительство электростанции ведет дочерняя компания РусГидро – АО "Усть-СреднеканГЭСстрой".
В подписанном сегодня соглашении стороны договорились создать комиссию по приемке готовности ложа водохранилища Усть-Среднеканкой ГЭС к наполнению в 2022 году с отметки 274,30 м до проектной отметки 290,00 м. В соглашении также предусмотрено, что РусГидро построит на свои средства в поселке Сеймчан в Среднеканском округе Магаданской области социальный объект – Дом народного творчества.
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