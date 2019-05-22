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13 Июня 2019, 17:00 | Регион сегодня |

На Колыме разрешили ловить два "хвоста" горбуши – свободно и бесплатно

Места для бесплатной рыбалки определены для всех муниципальных образований Магаданской области, расположенных на побережье Охотского моря и находятся в близи прибрежных поселков

Как сообщили в Департаменте рыбного хозяйства Правительства Магаданской области, в соответствии с изменениями, внесенными в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, на определенных акваториях Магаданской области, вне границ рыболовных участков, с использованием удебных орудий лова, ежедневно можно вылавливать два экземпляра горбуши свободно и бесплатно.

Места для бесплатной рыбалки определены для всех муниципальных образований Магаданской области, расположенных на побережье Охотского моря и находятся в близи прибрежных поселков от Балаганного до Эвенска, в том числе в районе озера Соленое и бухт Нагаева и Гертнера в границах города Магадан, а также река Дукча на 1,2 км вверх по течению от устья. Посмотреть список участков можно по ссылке.

Более подробно с местами осуществления возможного вылова горбуши можно ознакомится на портале Охотского территориального управления Росрыболовства, где опубликованы новые Дальневосточные Правила.

Напомним, что ранее тихоокеанских лососей, в том числе и горбушу, в режиме любительской рыбалки можно было ловить только на специально предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках по «путевкам».

По словам руководителя Департамента Андрея Таболина, предложение о включении горбуши в перечень видов, которые подлежат свободному вылову, в ходе подготовки новой редакции Правил озвучено губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Ранее данные норма касались только жителей Сахалина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

В соответствии с Правилами рыболовства сроки вылова горбуши с использованием удебных орудий добычи в определенных местах вылова установлены с 25 июня по 5 августа. Решением Комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Магаданской области любительская рыбалка на специализированных участках стартует 29 июня. По предварительным данным свою работу начнут 17 «лицензионных участков».

С местами добычи (вылова) горбуши с использованием удебных орудий добычи (вылова) в прилегающих к территории Магаданской области внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации, а также внутренних водных объектах, расположенных на территории Магаданской области можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Магаданская область  рыболовство  рыбное хозяйство 


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