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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 01:25 |
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На Колыме планируют создать агентство по привлечению инвестиций
Как пояснила министр экономики, инвестиционной политики и инноваций Ирина Пеньевская, специальный инвестиционный контракт заключается Правительством Магаданской области с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Магаданской области.
Стороной специального инвестиционного контракта наряду с Магаданской областью может быть муниципальное образование. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет.
В контракте прописываются обязанности инвестора и Магаданской области. Инвестор обязуется к указанному сроку вложить определенную сумму средств в инвестпроект, осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта и достигнуть необходимых производственных показателей.
Магаданская область обязуется в течение всего срока действия контракта оказывать различные меры стимулирования для инвестора и открытого им промышленного предприятия.
Как подчеркнул губернатор Владимир Печеный, инвестконтракт – еще один инструмент для привлечения инвестиций в регион.
Он также рассказал о планах создания в Магаданской области Агентства по привлечению инвестиций.
«Такие агентства уже созданы и успешно работают в других регионах Дальнего Востока. Такая структура сможет предметно вести работу по поиску инвесторов, а также будет заниматься координацией работы органов власти, имеющих отношения к инвестициям. Мы должны активно использовать все возможности по привлечению инвесторов, в том числе и документ, который сейчас принимаем» - сообщил Владимир Печеный.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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