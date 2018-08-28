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21 Октября 2016, 16:07 | Регион сегодня

На Колыме планируют создать агентство по привлечению инвестиций

Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов Магаданской областью утвердили на заседании правительства региона.

Как пояснила министр экономики, инвестиционной политики и инноваций Ирина Пеньевская, специальный инвестиционный контракт заключается Правительством Магаданской области с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Магаданской области.

Стороной специального инвестиционного контракта наряду с Магаданской областью может быть муниципальное образование. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет.

В контракте прописываются обязанности инвестора и  Магаданской области. Инвестор обязуется к указанному сроку вложить определенную сумму средств в инвестпроект, осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта и достигнуть необходимых производственных показателей.

Магаданская область обязуется в течение всего срока действия контракта оказывать различные меры стимулирования для инвестора и открытого им промышленного предприятия.

Как подчеркнул губернатор Владимир Печеный, инвестконтракт – еще один инструмент для привлечения инвестиций в регион.

Он также рассказал о планах создания в Магаданской области Агентства по привлечению инвестиций.

«Такие агентства уже созданы и успешно работают в других регионах Дальнего Востока. Такая структура сможет предметно вести работу по поиску инвесторов, а также будет заниматься координацией работы органов власти, имеющих отношения к инвестициям. Мы должны активно использовать все возможности по привлечению инвесторов, в том числе и документ, который сейчас принимаем» - сообщил Владимир Печеный.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: контракты  инвестиции 


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