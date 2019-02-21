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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Февраля, 14:44 |
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В Магадане появится свой "Сириус" как в Сочи
Центр станет частью «Северного Артека». Корпус будет рассчитан на 200 мест и состоять из трех этажей. Кампус будет включать в себя само здание, обустроенную территорию. В здании будет актовый зал, столовая, жилой блок и учебный корпус, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Кроме того, центр для одаренных детей поможет решить нехватку мест для желающих отдохнуть в «Северном Артеке». В летний период в лагере проводится 4 смены. Каждая из них может принять до 320 детей. Однако ежегодно в Севарт поступает до 2100 заявок, и многие дети остаются без отдыха.
По планам центр для одаренных детей откроет свои двери в 2022 году.
"В Магадане будет создано учреждение, призванного объединить школы, вузы и образовательные ведомства региона с целью выявления и педагогического сопровождения талантливой молодежи. Для поддержки одаренных детей мы должны обратить серьезное внимание на ребят из колымских округов", - отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
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