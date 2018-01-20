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ААК "Прогресс" загружена стабильными заказами до 2025 года
Исполнилось 10 лет с момента вступления Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина в состав холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). Договор на оказание услуг управления был подписан сторонами 1 февраля 2008 года, сообщает пресс-служба холдинга.
Это событие во многом определило дальнейший вектор развития предприятия и позволило ему стать одной из крупнейших производственных площадок на Дальнем Востоке. Сегодня авиакомпания выпускает новейшую авиационную технику военного назначения, отвечающую самым высоким требованиям, предъявляемым к надежности и качеству.
Новая стратегия развития предприятия в рамках холдинга «Вертолеты России» в 2008 году позволила кардинально изменить ситуацию, в которой завод находился в течение ряда непростых «перестроечных» лет. Вскоре после вступления в холдинг, ААК «Прогресс» получила государственный оборонный заказ на производство боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», который гарантировал ей стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
С 2010 года предприятие выпускает вертолеты Ка-52 для нужд Министерства обороны РФ, а с 2017 года выполняет поставки этих машин на экспорт. Не меньший интерес в стране и в мире вызывает модификация Ка-52 корабельного базирования, подготовка к серийному производству которой сегодня ведется в ААК «Прогресс». Помимо производства военных вертолетов, предприятие налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. В целом, по данным холдинга «Вертолеты России», на основании заключенных и запланированных контрактов компания загружена стабильными заказами до 2025 года.
"Прошедшие 10 лет были отмечены также и масштабной реконструкцией производственных мощностей: в 2009 году на предприятии создан новый механический цех программной обработки деталей, оснащенный современными станками с числовым программным управлением; в 2010 году введена в эксплуатацию новая литейная линия, которая позволила значительно улучшить качество отливок из магниевых и алюминиевых сплавов; в 2015 году успешно реализован совместный проект ААК «Прогресс» и кафедры автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ по созданию уникального роботизированного комплекса для обработки полимерных композиционных деталей для нового гражданского вертолета Ка-62", - отметил управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.
Сегодня освоение и внедрение инновационных технологий в производство происходит в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011 – 2020 годы». Активно продвигается реализация проектов по реконструкции гальванического, композитного и механического производств, цехов подготовки производства и других подразделений предприятия. В частности, в 2017 году в ААК «Прогресс» были завершены работы по реконструкции цеха окончательной сборки, производственная мощность которого в результате увеличилась в два раза. В этом же году в эксплуатацию был введен современный авиационный учебный центр. В настоящее время на предприятии завершается реконструкция аэродромной базы.
Реализация социальной политики, обеспечение здоровья и безопасности сотрудников ААК «Прогресс» также вышли на качественно новый уровень. Холдинг стремится обеспечить всем работникам условия труда, соответствующие современным требованиям, и контролирует соблюдение требований безопасности и охраны труда. «Вертолеты России» активно развивают социальное партнерство в отрасли. Между холдингом и Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, создан Координационный совет. Помимо этого, для сотрудников создана система социальной поддержки и мотивации, которая включает реализацию программы добровольного медицинского страхования, программы негосударственного пенсионного обеспечения работников, жилищной программы АО «Вертолеты России» и ряд других.
Сегодня ААК «Прогресс» продолжает динамично развиваться, реализовывать крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов в авиастроении, выпуску новой конкурентоспособной продукции. На предприятии успешно реализуется программа модернизации производства: внедряются цифровые информационные технологии, идет техническое перевооружение производственной площадки. Все это стало возможным благодаря активному взаимодействию и продуктивному диалогу между руководством холдинга и предприятия.
ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС") – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Предприятие входит в состав приморского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России".
АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка "Вертолетов России" по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.
Фото Сергея Ильченко.
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