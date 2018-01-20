Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 05 Февраля, 19:42 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
05.02 |
В Приморье тигра изъяли для его же безопасности
05.02 |
ААК "Прогресс" загружена стабильными заказами до 2025 года
05.02 |
Гостиницам Приморья рекомендовали пройти классификацию добровольно
05.02 |
Сроки проведения Дальневосточного международного авиасалона в Комсомольске-на-Амуре могут перенести
05.02 |
Юрий Трутнев пригрозил Камчатке "хирургическими мерами"
статьи раздела
Регион сегодня
20 Января 2018, 16:46
В Приморье на 13 гектарах будет построен "Будокан" Уникальный центр расположится на масштабной территории, а такие условия, например, в Японии, - большая редкость
статьи раздела
Регион сегодня
19 Января 2018, 11:48
Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке На полях "дня инвестора" будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.
статьи раздела
Регион сегодня
18 Января 2018, 12:12
"Плоские тарифы" из Москвы по пяти дальневосточным направлениям будут продлевать Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан "приближают" к столице
статьи раздела
Регион сегодня
17 Января 2018, 17:52
Китайская строительная корпорация "Гуанда" хочет стать инвестором ВКАД Общая протяженность Владивостокской кольцевой автодороги составит 22,6 километра с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки
статьи раздела
Регион сегодня
15 Января 2018, 11:35
В строительство дороги "Обход Хабаровска" уже инвестировано 4 млрд рублей Более 400 человек и 300 единиц спецтехники занято сейчас на строительстве автомагистрали "Обход Хабаровска".
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Февраля 2018, 16:09 | Регион сегодня

ААК "Прогресс" загружена стабильными заказами до 2025 года

Приморская компания отмечает 10-летие в холдинге "Вертолеты России"

Исполнилось 10 лет с момента вступления Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина в состав холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). Договор на оказание услуг управления был подписан сторонами 1 февраля 2008 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Это событие во многом определило дальнейший вектор развития предприятия и позволило ему стать одной из крупнейших производственных площадок на Дальнем Востоке. Сегодня авиакомпания выпускает новейшую авиационную технику военного назначения, отвечающую самым высоким требованиям, предъявляемым к надежности и качеству.

Новая стратегия развития предприятия в рамках холдинга «Вертолеты России» в 2008 году позволила кардинально изменить ситуацию, в которой завод находился в течение ряда непростых «перестроечных» лет. Вскоре после вступления в холдинг, ААК «Прогресс» получила государственный оборонный заказ на производство боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», который гарантировал ей стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

С 2010 года предприятие выпускает вертолеты Ка-52 для нужд Министерства обороны РФ, а с 2017 года выполняет поставки этих машин на экспорт. Не меньший интерес в стране и в мире вызывает модификация Ка-52 корабельного базирования, подготовка к серийному производству которой сегодня ведется в ААК «Прогресс». Помимо производства военных вертолетов, предприятие налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. В целом, по данным холдинга «Вертолеты России», на основании заключенных и запланированных контрактов компания загружена стабильными заказами до 2025 года.

"Прошедшие 10 лет были отмечены также и масштабной реконструкцией производственных мощностей: в 2009 году на предприятии создан новый механический цех программной обработки деталей, оснащенный современными станками с числовым программным управлением; в 2010 году введена в эксплуатацию новая литейная линия, которая позволила значительно улучшить качество отливок из магниевых и алюминиевых сплавов; в 2015 году успешно реализован совместный проект ААК «Прогресс» и кафедры автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ по созданию уникального роботизированного комплекса для обработки полимерных композиционных деталей для нового гражданского вертолета Ка-62", - отметил управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

Сегодня освоение и внедрение инновационных технологий в производство происходит в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011 – 2020 годы». Активно продвигается реализация проектов по реконструкции гальванического, композитного и механического производств, цехов подготовки производства и других подразделений предприятия. В частности, в 2017 году в ААК «Прогресс» были завершены работы по реконструкции цеха окончательной сборки, производственная мощность которого в результате увеличилась в два раза. В этом же году в эксплуатацию был введен современный авиационный учебный центр. В настоящее время на предприятии завершается реконструкция аэродромной базы.

Реализация социальной политики, обеспечение здоровья и безопасности сотрудников ААК «Прогресс» также вышли на качественно новый уровень. Холдинг стремится обеспечить всем работникам условия труда, соответствующие современным требованиям, и контролирует соблюдение требований безопасности и охраны труда. «Вертолеты России» активно развивают социальное партнерство в отрасли. Между холдингом и Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, создан Координационный совет. Помимо этого, для сотрудников создана система социальной поддержки и мотивации, которая включает реализацию программы добровольного медицинского страхования, программы негосударственного пенсионного обеспечения работников, жилищной программы АО «Вертолеты России» и ряд других.

Сегодня ААК «Прогресс» продолжает динамично развиваться, реализовывать крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов в авиастроении, выпуску новой конкурентоспособной продукции. На предприятии успешно реализуется программа модернизации производства: внедряются цифровые информационные технологии, идет техническое перевооружение производственной площадки. Все это стало возможным благодаря активному взаимодействию и продуктивному диалогу между руководством холдинга и предприятия.

ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС") – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Предприятие входит в состав приморского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России".

АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка "Вертолетов России" по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.

Фото Сергея Ильченко.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Вертолеты России  Прогресс 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
24 Января 2018, 15:29
Korean Air запустила программу привилегий Excellent Boarding Pass во Владивостоке Владивосток стал первым и пока единственным российским городом, который включен в престижную программу.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
24 Января 2018, 12:53
На Дальнем Востоке ряд ТОР оказались не востребованы у бизнеса Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития провести ревизию территорий опережающего развития
статьи раздела
Регион сегодня
23 Января 2018, 20:16
Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами Новые плацкартные вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения с выводом данных на сенсорный дисплей, кондиционерами, душем и...
статьи раздела
Регион сегодня
23 Января 2018, 15:13
Новый этнокультурный центр открыт на Камчатке на базе питомника ездовых собак "Хальч" Этот питомник обустроен благодаря традиционной камчатской гонке "Берингия"
статьи раздела
Отрасль
20 Декабря 2017, 10:40
Дальневосточным фермерам нужны новые рынки сбыта и международные партнеры Сельское хозяйство попало в число тех отраслей, ситуация в которых меняется буквально на глазах. Отрасль на Дальнем Востоке несомненно находится "на взлете", хоть взлет этот и сопровождают многочисленные проблемы, тянущиеся из прошлых десятилетий.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика