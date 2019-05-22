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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край край теряет инвестиционную привлекательность
«Хабаровский край улетел из двадцатки. Поздравляю Якутию и Камчатский край — (они) в тридцатке. Приморье — один из лидеров роста. Ну, а разочарование этого года для меня лично — Хабаровский край», - написала в своей странице на Facebook Ольга КУРИЛОВА.
Напомним, Хабаровский край был единственным из дальневосточных регионов, который уже выполнил поручение Президента РФ и по результатам 2017 года оказался в числе лучших регионов страны по инвестиционной привлекательности. Попасть в первую тридцатку Владимир Путин обязал все дальневосточные регионы не позднее 2020 года. Однако нынче Хабаровский край улетел с 18 аж на 39 место. Поэтому Ольга Курилова полетела в Хабаровск на заседание проектного офиса практически напрямую из Петербурга, где на ПМЭФ были подведены итоги рейтинга-2019.
«Попасть в двадцатку в этом году было сложнее. Мы посчитали, что те регионы, которые сегодня у нас оказались за пределами топ-20, в 2018 году оказались бы в десятке лучших», – отметила при представлении рейтинга глава АСИ Светлана ЧУПШЕВА. Она уточнила, что 69 регионов улучшили интегральный индекс по сравнению с прошлым годом, а 62 региона демонстрируют устойчивый рост три года подряд. В целом интегральный индекс в этом году увеличился на 7,3 балла, но это в два раза меньше роста в 2018 году. По мнению наблюдателей, рейтинг, который ведется с 2013 года, устоялся в своей методологии, а регионы в основной своей массе научились готовить предпринимателей к опросу экспертов.
Однако Хабаровский край в последнем компоненте заметно просел, хотя в предыдущие годы именно упрочнявшийся диалог власти с бизнесом был его главным аргументом. Впрочем, старт Сергея Фургала в инвестрейтинге АСИ чем-то напомнил вхождение в него Вячеслава Шпорта. Экс-губернатор тоже вначале не отнесся к этому инструменту с должной серьезностью, откровенно игнорируя новые подходы к взаимодействию с бизнесом. В результате первый результат рейтинга оказался плачевным для региона — край занял в нем одно из последних мест. Когда со Шпорта спросили, почему, до того дошло, что инвестпривлекательность — это очень серьезно, и началась предметная работа по выведению территории в лидеры рейтинга.
В рамках этой работы в правительственные структуры и институты поддержки бизнеса в регионе были привлечены местные предприниматели, развернуты новые площадки для взаимодействия между чиновниками и бизнесменами, заработали механизмы поддержки. И бизнес в 2018 году проголосовал за позитивные изменения, подняв край на престижное место в инвестранжире АСИ.
Команда нового губернатора, к сожалению, наступила на «старые грабли», серьезно расшатав вроде бы уже обустроенный мостик между предпринимателями края и властью. Думается, что обобщенно эту позицию выразил в своем Faceboo kместный политолог Леонид БЛЯХЕР: «Вот думаю: какое отношение рейтинг инвестиционной привлекательности имеет к хозяйству Хабаровского края? Или к чему-то другому. Конечно, кроме цен на дрова в южном полушарии. Пока не знаю ответ».
Местное деловое сообщество, привыкшее к взаимовыгодному сотрудничеству, было буквально ошарашено уже первым заявлением одного из главных кураторов бизнеса в регионального правительстве — первого зампреда Игоря АВЕРИНА, сделанного им на первом же заседании проектного офиса. «Вы что тут, в детском саду? То вам дай, и это дай. Работайте!» - заявил он собравшимся.
К сожалению, куратор этого направления из «старой гвардии» первый зампред Юрий ЧАЙКА не сумел объяснить чиновникам-нуворишам важности продолжения диалога с бизнесом. А новая власть пошла дальше, увольняя из правительства людей, не так давно призванных в него отлаживать бизнес-среду, и руша устоявшиеся связи.
Затем в крае стали делить инвесторов на «правильных и неправильных, пошли массовые проверки бизнеса в лесной и рыбодобывающей отраслях, закачался торговый бизнес, фактически прекратили деятельность некоторые институты поддержки предпринимателей. Словом, когда дело дошло до опроса предпринимателей, то претензий к новой власти было высказано немало, дров она успела наломать порядком.
Как отметил руководитель краевой организации «Опоры России» Сергей МАЗУНИН, помимо рейтинга показателей АСИ, есть критерии, которые напрямую влияют на состояние инвестиционной привлекательности для предпринимателей. «В частности, выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. По данному вопросу на встрече с губернатором края нами обозначена необходимость внесения изменений в существующий регламент», - отметил общественник.
Также, по его словам, отраслевые министерства и ведомства не всегда исполняют данные поручения, тем самым нивелируя наши инициативы. Поэтому на недавней встрече губернатора края с представителями бизнес - объединений было озвучено о необходимости разработки механизма контроля за исполнением поручений губернатора края, с тем, чтобы поручения снимались с контроля только после их согласования с представителями предпринимательского сообщества.
По мнению местного бизнеса, выраженного С. Мазуниным, одним из ухудшившихся показателей стала неудовлетворенность от деятельности региональных чиновников по лицензированию медицинских услуг и перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Основной проблемой, по мнению опрошенных экспертами АСИ респондентами, является малое количество мест выдачи лицензий в регионе и невозможность получения лицензий через интернет.
«Отмечу, что по лицензированию медицинской деятельности в регионе складывается неравноценное отношение и подход по отношению к государственным и частным медучреждениям. Если частные обязаны соответствовать всем требованиям лицензирования, то большинство государственных лечебных учреждений не соответствуют требованиям и стандартам оказания медпомощи», - отметил руководитель местной «Опоры России».
Таким образом, по его оценке, в крае формируются неравные условия конкуренции в данной сфере. «Необходимо внедрять Стандарт развития конкуренции, где одним из системных мероприятий должно быть создание не дискриминационных условий для доступа бизнеса на товарные рынки, а также оптимизация процесса предоставления госуслуг с целью сокращения сроков их получения и перевода в электронную форму», - считает С. Мазунин.
Работе над ошибками было посвящено экстренное заседание проектного офиса, прошедшее в Хабаровске по результатам обнародованного Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ, на которое так спешила руководитель дальневосточного представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Курилова.
«В регионе была проделана серьезная работа, в том числе по сокращению сроков выдачи разрешений на строительство, присоединению к инженерным сетям. Не хватило нескольких баллов, для того, чтобы остаться в ТОП-30. Сейчас краю нужно работать на опережение. Я думаю, что те условия для ведения бизнеса, которые были наработаны в регионе за последние пять лет, позволят Хабаровскому краю в будущем году вернуться в двадцатку лучших регионов национального рейтинга, - отметила она.
Сергей Фургал в ответ подчеркнул, что правительство края обязательно сосредоточит работу на тех направлениях, где отмечалась отрицательная динамика. Это, в том числе, работа регионального совета по улучшению делового климата.
«Я, как глава региона, вижу перед собой задачу реального улучшения инвестиционного климата, особенно в работе с малым и средним бизнесом. Нам необходимо выстроить обратную связь между правительством и деловым сообществом. Мы должны понимать, что бизнес чувствует, чего он хочет, и какие проблемы и трудности перед ним стоят. Знание о проблеме – это первый шаг к ее решению, - заявил губернатор.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Хабкрая, в ближайшее время в регионе будет скорректирован «план быстрых побед». Так называется комплекс первоочередных мер, реализация которых, по мнению его разработчиков, позволит достичь позитивных изменений и улучшить позиции в рейтинге АСИ.
Вопрос только в том, почему ставка на позитив делается после того, как в известное место клюнет «жареный петух»?!
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