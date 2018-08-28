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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 29 Сентября, 09:51 |
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Золотое дно марикультуры
Это направление обладает мощным мультипликативным эффектом и тянет за собой производство оснастки, судостроение, появление логистических и транспортных компаний, предприятий по переработке марикультуры, производству биодобавок и лекарственных форм. Ученые предложили включить ее в Стратегию развития Дальнего Востока на период до 2025 года, на цифрах доказывая, что реализация одной только этой программы создаст на побережье обезлюдевающего региона до миллиона рабочих мест.
- Рыбная отрасль страны находится в системном кризисе: уловы снижаются, - считает Сергей МАСЛЕННИКОВ, руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Института биологии моря имени А.В. ЖИРМУНСКОГО ДВО РАН. - Причин тому множество. Недооценили промысловое давление на биоресурсы. Система управления отраслью на основе квотирования и ОДУ перестала отвечать существующим реалиям. За время бездумного лова были разрушены прибрежные экосистемы - самые продуктивные, ведь именно здесь размножаются ценные виды объектов добычи, а средств на их воспроизводство в достаточной мере никогда не выделяли. Береговая инфраструктура, призванная обеспечивать прибрежную рыбохозяйственную деятельность, пришла в негодность.
Если вспомнить историю марикультуры в нашей стране, то ею начали заниматься примерно с 1972 г. Именно тогда грянул один из кризисов рыболовства. Пришлось менять объекты и районы промысла. Тогда и в Европе, и в Азии взялись за марикультуру.
Приморье было одним из пионеров искусственного выращивания марикультуры в стране. Первое хозяйство появилось в пос. Валентин в середине 70-х годов, потом в Посьете, на о. Попова, в Славянке. Пробовали заниматься этим на Сахалине, в Баренцевом и Черном морях. Но технологии большей частью были заимствованные, и это влияло на рентабельность производства, считает Сергей Масленников.
- Морские биотехнологии нельзя просто переместить, - говорит ученый. - Они привязаны к конкретным социально-политическим, географическим, биоклиматическим условиям. У нас они работали плохо, но тем не менее в государстве были структуры, которые решали эти задачи: проводились конференции по обмену опытом, выделялись деньги на НИОКР. Но после распада СССР стало не до марикультуры, хотя энтузиасты, заболевшие этой идеей, остались, в том числе и в Приморье.
В период полного отсутствия интереса государства к научным разработкам ученые продолжали проводить исследования практически за свой счет. В 1996 году был получен грант губернатора Приморского края, и проект ИБМ ДВО РАН по марикультуре был внесен в список приоритетных.
В 1999 - 2002 гг. ученые из Института биологии моря защитили патентами технологии выращивания моллюсков и ракообразных на открытом шельфе. "Спасибо" дефолту 1998 года. До этого было выгоднее ловить все, что ловится, и экспортировать. Вложенные средства возвращались через 3 месяца, в то время как затраты на марикультуру окупаются за 3-5 лет.
В 1999 г. появилось НПКА "Нереида", которое начало работать по технологиям, разработанным Институтом биологии моря ДВО РАН. Компания поставляет на южнокорейский рынок гребешок. Если говорить о масштабах производства в целом, сейчас в крае 36 хозяйств занимаются выращиванием гребешка и мидии. К крупным, которые выращивают в пределах 500 тонн морепродукции, можно отнести только 3 из них, в том числе "Нереиду".
- И это капля в море по сравнению с теми масштабами производства, которые реально развернуть на Дальнем Востоке, - говорит глава центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов.
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