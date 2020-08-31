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Сбербанк провёл платёж клиента, находящегося в Северном Ледовитом океане
Впервые корпоративный клиент Сбербанка смог верифицировать рублевое платёжное поручение при помощи усиленной облачной неквалифицированной электронной подписи, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Сама ситуация, при которой возникла потребность в этом сервисе возникла следующим образом: клиент банка находился в Северном Ледовитом океане, когда у него возникла потребность провести платёж контрагенту, но сделать он этого не смог, поскольку не работал телефон и невозможно было отправить SMS, пишет Gazeta.ru.
Далее: клиент обратился в фейсбуке к Сбербанку и лично зампреду Анатолию Попову с просьбой решить нестандартную ситуацию.
Сбербанк за несколько дней сделал для клиента сервис оплаты без SMS, фактически пропилотировав этим новую услугу. Сам сервис банк планирует тиражировать к концу года.
«Для такой верификации не требуется сотовая связь и получение кода посредством SMS. Примечательно, что этот первый платёж прошёл из Северного Ледовитого океана. Клиент обратился к нам в соцсетях, у него не было возможности провести платёж по телефону, он просто там не работал. Мы считаем своей обязанностью помогать нашим клиентам в любых, самых нестандартных ситуациях, - рассказывает Попов. -И, не вдаваясь в глубинные технические подробности, мы буквально за пару дней сделали доступной для этого клиента инновационную технологию облачной усиленной электронной подписи через мобильное приложение».
«Благодаря ней клиенту нет необходимости иметь сим-карту и ждать СМС для подписания как простых рублёвых платежек, так и в дальнейшем более сложных документов», - отметил зампред правления Сбербанка.
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