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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 02 Октября, 10:52 |
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Контейнерный забег
Это весомый успех, так как 2006 год был одним из самых сложных для терминалов Дальнего Востока из-за резкого роста стоимости железнодорожной доставки. В 2007 году, несмотря на то, что тарифы сохранились на высоком уровне, перевозчики и грузовладельцы смогли к ним приспособиться и нарастить обороты.
По данным исследования, по системе российских железных дорог в России в прошлом году было перевезено 2,048 млн TEU (из них в общей сумме учитывается только 1,368 млн TEU, чтобы избежать двойного учета, при котором переваленные в портах и затем перевезенные по железной дороге контейнеры учитываются дважды). Морским путем через российские контейнерные терминалы в Россию в прошлом году было доставлено 3,072 млн TEU. Две трети этого количества пришлось на порты северо-запада.
Всего на развитие портов в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России» в этом году государство направит 9,3 млрд руб. По данным Минтранса, в 2007 году на модернизацию портовой инфраструктуры государство израсходовало 6,3 млрд руб. Это позволило привлечь в течение года более 45 млрд руб. частных инвестиций. Терминальные проекты Дальнего Востока о господдержке пока только мечтают.
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