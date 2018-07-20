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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Июля, 05:52 |
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Кадровые назначения
Сергей Викторович Пашко родился 31 мая 1969 года в г. Ростове-на-Дону. В 1987-1989 служил в Вооруженных силах СССР. В 1993 году окончил Ростовский госуниверситет, в 2003 году – Ростовский институт защиты предпринимателя. В таможенных органах с декабря 1993 года. Работал инспектором отдела таможенного оформления Северо-Кавказского (ныне – Южного) таможенного управления, заместителем начальника оперативно-аналитического отдела Северо-Кавказской оперативной таможни, начальником организационно-инспекторского отдела Южной оперативной таможни, начальником аналитического отдела Южного таможенного управления, заместителем начальника организационно-инспекторской службы. С августа 2006 года исполнял обязанности первого заместителя начальника Южного таможенного управления, а в феврале 2007 г. был утвержден в этой должности.
* С 1 июня 2009 г. к выполнению обязанностей генерального директора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" приступил Виктор ПРИМАЧУК, назначенный на должность министром регионального развития РФ В.Ф. БАСАРГИНЫМ. Прежний руководитель дирекции А.В. ДЯТЧИН написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.
Виктор Иванович Примачук родился в 1953 году. По образованию инженер-строитель. Производственную закалку получил на строительстве БАМа. На протяжении 9 лет работал в Министерстве общего машиностроения СССР. После ликвидации министерства занимался строительством ряда крупных и уникальных объектов, в том числе ЕЦДУ (Единый центр диспетчерского управления) ОАО "РЖД" в Хабаровске и очистных сооружений полной биологической очистки для ОАО "Воронежсинтезкаучук". В "Дальневосточную дирекцию Росстроя" перешел с должности генерального директора ООО "Строительно-монтажный поезд №93".
* Сергей ВЯЛЫХ приступил к исполнению обязанностей начальника Управления Федеральной антимонопольной службы Приморского края.
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