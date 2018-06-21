Пилоны растут в глубину

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 08 Июля, 23:05 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
08.07 |
Глава Владивостока получил персональное приглашение от правительства Сингапура
07.07 |
Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
07.07 |
Глава Владивостока по-честному ответил на вопросы молодежи
06.07 |
Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
06.07 |
В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Пилоны растут в глубину

На рекордную глубину 75 метров погрузилась в скалистое дно пролива Босфор Восточный первая буронабивная свая пилонной опоры будущего моста на остров Русский, возводимого к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. Впервые в отечественной практике мостостроители применили в морских условиях и технологию бурения и подачи бетона "с воды". Всего под каждый из самых высоких в мире 320-метровых пилонов в дне моря будет пробурено и забетонировано по 120 таких уникальных скважин.

С продуваемого ветром мостика буровой установки отчетливо виден Русский с развернувшейся на нем грандиозной стройплощадкой. Именно на этом месте поднимется на 320 метров самый высокий в мире пилон и именно отсюда начнется самый длинный в мире вантовый пролет длиною 1104 метра. Мост сооружается с двух берегов одновременно - с полуострова Назимова на материке и со стороны острова Русского, чтобы замкнуться на высоте 70 метров над Босфором. Но пока здесь покоряют не высоту, а глубину.

В России, по оценке специалистов, не было примеров бурения в таких геологических условиях. Во-первых, высокопрочные скалистые грунты еще и сильно перемешаны. Во-вторых, глубина бурения - до 75 метров, это высота 25-этажного дома! На одну скважину уходит около 220 кубометров высококачественного бетона. После того как он набирает проектную прочность, сваи объединяются ростверком. Эта уникальная технология заслуживает отдельных слов - на это сооружение уйдет 28 тысяч кубометров бетона. Такие опоры готовы выдерживать современные статические и динамические нагрузки. Всего "на воде" пролива Босфор Восточный будет пробурено и забетонировано 240 таких сверхглубоких скважин. Пилонные мачты первого в стране морского вантового моста бьют рекорды не только по высоте...

Если на Назимова мостостроители "вгрызаются" в дно с отсыпанной дамбы, то со стороны Русского впервые в отечественной практике приступили к бурению прямо "с воды". Для этого в дно пролива погружено в общей сложности уже более сотни обсадных (диаметром 2 метра и толщиной стали 2 сантиметра) и маячных труб. Со смонтированных на них мостиков ведет бурение скважин до отметки 25-40 метров могучий 110-тонный "Junttan". Мостостроители полностью освоили морскую специфику, и вскоре по второму свайному кусту встанет еще одна мощная буровая машина. Кроме того, к сооружению "морской" опоры подключился специально оборудованный транспортный понтон "Григорич". На его платформе установлен "Junttan PM-26" - один из самых современных представителей буровой техники.

Транспортный понтон специально переоборудован из-под плавкрана ПК-62 для работы в море. В нем 15 водонепроницаемых отсеков, установлены 8 мощных лебедок, в корпусе устроены специальные "гильзы" диаметром полтора метра для установки заколов - опор понтона на морском дне. В доке "Дальзавода" реконструировано около 70% палубы и около 30% днища, совместно с судостроителями специалистам Владивостокского филиала УСК "Мост" удалось решить ряд принципиальных технических и конструкторских задач.

- Во-первых, грузоподъемность - 750 тонн. Во-вторых, устойчивость плавучей платформы в погодно-климатических условиях Приморья, - уточняет характеристики плавучей буровой установки заместитель главного инженера Владивостокского филиала "УСК Мост" Евгений БИРЮКОВ.

- Без преувеличения, этот объект уникальный, - комментирует директор Владивостокского филиала УСК "Мост" Алексей БАРАНОВ. - Многое в нем - условия строительства, применяемые технологии, особенности конструктива - в новинку и для российского, и для зарубежного мостостроения. А что может быть интересней, чем построить такой мост?!.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика