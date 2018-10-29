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05 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Владивосток за три дня

Что можно узнать о Владивостоке за три дня? Куда направиться в первую очередь? Что нельзя пропустить? Где остановиться, привести себя в порядок перед важными переговорами, снять накопленное за день напряжение и что, наконец, привезти домой в качестве приятного напоминания о приморской столице? "ДК" дает свои ответы на эти вопросы. В качестве гида по городу мы пригласили историка, зам. директора Приморского государственного объединенного музея им. В.К. АРСЕНЬЕВА Виктора ШАЛАЯ. Его экскурсия, построенная по принципу must see, откроет малоизвестные страницы истории города и поможет проникнуться его духом. И обязательно возьмите на заметку несколько полезных адресов, информации о которых вы не найдете ни в одном путеводителе. Они появились на карте города совсем недавно, но уже успели заслужить репутацию must visit. У деловых туристов, чей световой день посвящён переговорам, собраниям и конференциям, в каком бы они городе ни находились, на прогулки и отдых только и остаются вечера да ночи. И то, если к концу дня хоть какие-то силы ещё остались. А значит, вариант со стандартными экскурсиями неприемлем. Индивидуальному графику - индивидуальный подход, и наши рекомендации по знакомству с Владивостоком рассчитаны на тех, кто рад встрече с городом, но ещё с утра не знает, когда и чем закончится его день.Владивосток никогда не был городом туристическим. Большую часть своей жизни он был закрытым, а по факту - не приспособленным для туристов, что объясняет отсутствие на его улицах навигации, планов проезда к достопримечательностям, туристических карт и сувениров. Простите городу это и, отправляясь гулять, будьте готовы встретить то, что в других городах от туристов принято скрывать. В качестве вводной информации также уместно упомянуть особенность рельефа, странный стиль вождения и климат. Какой-нибудь из трёх вышеперечисленных факторов непременно привлечёт ваше внимание, поэтому примите их заранее и ничему не удивляйтесь. День первый: пешеходная прогулкаПеред тем как отправиться колесить по сопкам на автомобиле, не пренебрегайте пешеходной прогулкой. На неё хватит и пары часов, а в благодарность вам откроются те приятные мелочи, которыми так славится старый Владивосток. Большинство гостиниц находится в старом городе, и гулять вам позволительно в любую сторону.В пределах вокзала, пяти-шести центральных улиц, Набережной, городского парка и Лютеранской кирхи, расположен город, которого давным-давно уже нет. Это старый порт, военные и коммерческие успехи которого полегли в хаосе Гражданской войны и, к сожалению, так и не перекочевали в новую, советскую эпоху. Улицы Светланская, Алеутская, 1-я Морская, Посьетская, Океанский проспект, Пушкинская настолько же красивы, насколько и грустны. Немного от Марселя, чуть больше от Шанхая, фрагментами от Сан-Франциско, крупицами от Петербурга, а всё вместе - Владивосток. Не то Атлантида, не то Парфенон, осколки исчезнувшей Империи, вспоминая о которой, нельзя не сказать "спасибо".Светланская сегодня в меньшей степени фешенебельна, чем в то время, когда строилась. Сегодня, что по брендам, что по фамилиям, она вполне обычна. Возможно, и раньше было так же, но время совершает чудеса, всё без разбора превращая в историю, и вчерашние имена - уже легенда. В самом первом на центральной улице особняке снимал офис Отто ЛАГЕРФЕЛЬД, торговый представитель компании "Нестле" и дедушка Карла ЛАГЕРФЕЛЬДА. Через здание от него - в отеле "Версаль" - Александр КОЛЧАК согласился на участь Верховного правителя Сибири, в ресторане этой гостиницы, по версии Юлиана СЕМЕНОВА, разведчик ИСАЕВ - будущий штандантерфюрер СС Штирлиц - познакомился со своей премилейшей женой. А здания от угла Посьетской и через три квартала до Алеутской строились при финансировании легендарного Русско-Азиатского банка - прародителя французского "Сосьете Женераль Восток", - причем архитектурный символ Владивостока - здание ГУМа - не что иное, как самый первый в мире (!) немецкий универмаг. Мысль соединить на прилавках одного магазина всевозможные товары, уйдя от формата специализированной торговли, распространённого в Германии, первой пришла на ум именно руководству компании "Кунст и Альберс", основавшему во Владивостоке одну из величайших в России торговых империй. Непременно гуляйте пешком, столько, сколько есть времени и сил. Спуститесь к морю, понаблюдайте за прибрежной жизнью. Постойте под Триумфальной Аркой, вспомните Николая II - единственного императора, добравшегося до этой земли, потратившего год жизни, чтобы увидеть свою страну собственными глазами, пройдя через два океана и один континент. На Корабельную набережную обязательно идите к 20.30. Выбирайте место с видом на военные корабли и слушайте. Позывные к вечернему построению, звуки горна, которые стелятся по бухте, спуск Андреевского флага на боевых кораблях и кораблях-памятниках - возможность распознать красоту ритуала, который живёт, несмотря ни на что.Если хватит сил, прогуляйтесь дальше по Светланской: вдоль бывшей Соборной площади с вырастающими из неё опорами будущего моста через бухту, мимо памятника легендарному адмиралу НЕВЕЛЬСКОМУ, офицерских флигелей, дома Алексея СТАРЦЕВА (сына декабриста Николая БЕСТУЖЕВА) - до Лютеранской кирхи, удивительно красивого и лаконичного здания.Спуститесь к стадиону, загляните в лабиринты Миллионки, старого китайского квартала, кирпичная фактура которого почитаема фотографами, художниками и кинематографистами. Загляните в крохотный Японский квартал, где до сих пор провинциально тихо и по-особенному спокойно. Закончить вечер можно за чашкой кофе, недалеко от гостиницы, где остановились, - в старом городе хороших кофеен достаточно. И непременно выспитесь. Завтра много работы, а вечером вас ждет прогулка на автомобиле.День второй: с высоты птичьего полетаВладивосток - город панорам. Необычный рельеф, перепад высот, море на три стороны, бухты и острова в совокупности рождают удивительные картины, которые почти не повторяются. Именно поэтому попросите отвезти вас, как минимум, на три видовые площадки. На Маяке вы сможете увидеть пролив Босфор Восточный, вход в бухту Золотой Рог и остров Русский. На видовой площадке в бухте Тихой - бескрайнее море и скалы, срывающиеся в залив, игру волн, повинующиеся океанскому ветру кроны деревьев. Самая главная же площадка на вершине сопки Орлиное гнездо - место, с которого, по правде говоря, нужно знакомство с Владивостоком или начинать, или заканчивать. Гора символична, её вершина - тем более. Не поставленные или простоявшие недолго памятники-символы - самый большой в мире памятник Ленину, статуя Будды, крест казакам первопроходцам - сменились скромной статуей святых Кирилла и Мефодия. Любуйтесь бухтой, дышите морем. В конце концов, как ни придирайся, Владивосток - один из самых красивых и необычных городов страны.Когда налюбуетесь и наберётесь сил, потратьте их на дорогу в район фабрики "Заря" - на выезде из города. Сверните на старую ракадную (тыловую) дорогу, что идёт через весь полуостров от залива к заливу и загляните на самый маленький и самый доступный форт Владивостокской крепости - форт Цесаревича Алексея (№ 7). Он удобен для туристов, тем более для тех, кто ограничен во времени, и предоставляет замечательную возможность познакомиться с ещё одной незаконченной и, может быть, от этого так быстро забытой историей. Историей одной из лучших военно-морских крепостей мира. Необходимость обороны в условиях отдалённости от столиц, а потом и опыт страшнейшей Русско-Японской войны, обеспечили Владивостоку миллиардные инвестиции в обороностроительство. Блестящие умы, 30 тысяч сезонных рабочих, личный контроль императора и передовые по тем временам технологии "вылились" в роскошные образцы фортификационных достижений - более сотни объектов по периметру Владивостока, - прорваться сквозь которые в то время было невозможно ни при каких условиях. Ничего подобного в Азии, да и в Европе, пожалуй, тоже, вы не найдёте.На обратном пути заверните за Казанский мост, в этом предельно не гостевом месте заканчивается самая длинная в мире дорога - Великая Транссибирская железнодорожная магистраль. Минута, проведённая там, особенно долгожданна для жителей европейских стран, где от границы до границы едва ли больше, чем из Владивостока до Хабаровска.А в качестве вечернего напитка в этот день рекомендуем бокал глинтвейна в каком-нибудь из заведений с видом на Амурский залив. Там за Чёрные горы падает солнце, отражаясь в бокалах и добрых глазах тех, кто не отказывает этому мгновению быть самым красивым на свете.День третий: наедине с природойЭтот день лучше провести на природе. Она, в конце концов, едва ли не самая главная составляющая владивостокской атмосферы. Поезжайте к морю - или на автомобиле в пригород, или, еще лучше, на катере на многочисленные острова залива Петра Великого. Погуляйте по берегу, посмотрите на горизонт. Тихий океан огромен, и вся величина его - в густом влажном воздухе, который вместе с волнами рождается где-то там, за сотни километров от берега. Не думайте о работе, вспомните свой город, который отсюда дальше, чем нейтральная полоса на границе с Азией. Загадайте желание и скажите "пожалуйста" в ответ на чуть слышную благодарность, которую ветром и шелестом прибрежной гальки эти места нашёптывают всем, кто решился приехать к ним в гости.
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