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Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
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Магнитуда равнодушия
На пресс-конференцию, которую дал изобретатель, пришли почти все представители областных и федеральных СМИ, "дислоцирующихся" в области. Событие-то трудно переоценить! Один человек без всяких там нанотехнологий, в полном смысле у себя на кухне решил задачу, над которой бились тысячи исследователей и сотни институтов по всему миру. Добавим: и до сих пор безуспешно, пока мировая сейсмология преуспела только в определении активных зон и выработке рекомендаций для строительства объектов в этих зонах.
А вот из специалистов-сейсмологов поздравить коллегу и дать научный комментарий пришел только один человек - начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Александр СПИРИН. Ученые из Дальневосточного отделения Института морской геологии и геодезии РАН приглашение проигнорировали.
Наконец-то все увидели устройство, которому теперь надлежит спасать жизни тысяч людей. И были разочарованы - никаких экранов, компьютеров… Тектометр (слово тоже придумал Васин) весит всего около килограмма и легко помещается в дипломат. Снимать показания двенадцати датчиков может и неспециалист - в любом помещении, в полевых условиях. Для стопроцентного успешного прогноза необходимо, чтобы вся обитаемая территория была покрыта сетью таких приборов.
Открытие Васина в том, что его датчики фиксируют не механические колебания, на чем стоит фундаментальная сейсмология, а изменения в электромагнитном поле земли, которые предшествуют природным катаклизмам. Он сделал его в 2004 году, когда доводил "до ума" один свой прибор для анализа жидкостей. Вдруг заметил, что тот откликается на внешние воздействия земного характера: реагирует на осадки, фиксирует приближение тайфунов, циклонов, землетрясений. Причем каждому виду катаклизма соответствовало определенное, только ему свойственное очертание импульса. Импульс, предшествующий землетрясению, он назвал "штормовым".
Несколько месяцев он подкапливал убедительную статистику, а затем подключил к эксперименту начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Александра Спирина и автора этих строк - мы подсчитывали оправдываемость прогнозов. Евгений сообщал нам о предстоящих землетрясениях в радиусе 500 километров. Иногда между тревожными звонками проходили месяцы, иногда - пара дней. Мог позвонить и ночью: "Прибор начертил штормовой импульс, землетрясение произойдет в таком-то временном отрезке, на таком-то расстоянии, с такой-то магнитудой". Полностью подтвердившихся прогнозов за полгода было около десяти. Выяснилась закономерность: чем больше радиус от его прибора до эпицентра, тем больше погрешностей в прогнозе. Евгений поставил перед собой задачу локализовать радиус приема сигнала хотя бы до 50 километров и создал новый датчик, не реагирующий на дальние процессы. В радиус попали южные города Сахалина - Анива, Корсаков, Долинск, Невельск. За эти полгода в регионе не было ни одного землетрясения свыше 3 баллов, которое бы Васин не предсказал за 30-35 часов до события.
Это уже совсем не походило на простые совпадения. И о Васине заговорили не только областные, но и центральные СМИ. Надо отдать должное нашему брату-журналисту - тон публикаций и телесюжетов был доброжелательный, и даже с оттенком гордости за земляка. К Васину отнеслись серьезно по двум причинам. Во-первых, многие помнили его как блестящего фотожурналиста, автора фотоальбомов, обладателя множества премий, в том числе международной, в номинации "Лучший репортаж о России", которую он получил в компании со Светланой СОРОКИНОЙ и Владимиром ПОЗНЕРОМ. То есть человека упертого в достижении профессиональных высот. Во-вторых, сыграло свою роль уважительное отношение к прогнозам Васина такого специалиста, как сейсмолог Александр Спирин.
Публикации шума не вызвали. Отмолчались те, кто мог понести от толчков колоссальные убытки. Более того, один из руководителей компании, работающей на сахалинском шельфе, прямо сказал, что расходы на приобретение патента не предусмотрены в смете компании… Зато в смете были предусмотрены расходы на подготовку к скорбной дате - 10-летию нефтегорского землетрясения. Средства, выделенные нефтяниками на мероприятие (оплата дороги и размещение приехавших из разных концов страны посетить могилы и мемориал), были огромными…
В управлении МЧС по Сахалинской области тоже дали понять, что траты на расходы, связанные с патентованием, в их ведомстве тоже не предусмотрены, и вообще они, спасатели, работают по факту, профилактика у них - не главное.
Впрочем, кое-какая возня была. Так, некий центр научных технологий при одном из посольств вызвался помочь сахалинцу с патентом, для чего попросил описание прибора, затрагивающее принцип его работы. Евгений отказался. Работники центра оказались настойчивыми до агрессивности и отстали от Евгения только тогда, когда он обратился за помощью к спецслужбам. Евгений попытался получить патент сам. Ближайшей в системе патентных поверенных оказалась Приморская торгово-промышленная палата, но договор, который они прислали, Евгений счел "полным фуфлом". Никакой ответственности за возможную утечку со стороны бюро… Остался Запад: мы как-то уверены, что там царствует закон. Но в Штатах патентное ведомство вообще не ответило, а из Канады сообщили, что у них большая очередь.
В январе 2006 года Васин подал заявку на патент в Японию. Переговоры с патентным поверенным из Саппоро вел его друг, знающий японский язык, - Владимир ЛАВРИНЕНКО. Японцы заверили, что на проверку изобретения уйдет два года, и назвали сумму, оказавшуюся впоследствии сильно заниженной. Спонсором выступила организация "Дальморнефтегеофизика", где Евгений когда-то работал. Генеральный директор Эдуард КРОПП, по его словам, Васина не знал, в самом факте изобретения сомневался, но доверился своим коллегам - в их коллективе принято прислушиваться к мнению друг друга.
Срок проверки изобретения растянулся на три года и два месяца, сумма округлилась до 40 тысяч долларов, вобрав в себя и расходы на две поездки Васина в Японию - он испытывал свой прибор в самом сейсмоактивном районе Японии - в Токио. Впоследствии свои прогнозы он размещал на сайте "Сахалин-Саппоро".
На вопрос, почему он поверил Васину, изобретателю-одиночке, без высшего образования, в домашних условиях сделавшему открытие, принцип действия которого спонсорам до сих пор не известен, исполнительный директор Дальморнефтегеофизики Виталий ЧУХОНЦЕВ ответил так:
- Образование и знания - все-таки разные вещи… Евгений - человек уникальный. Мы работали с ним в 70-е годы, у нас тогда, у единственных в стране, были аналоговые вычислительные машины, которые доставляли массу проблем. Я помню, что когда его приняли на работу электронщиком, "сбоить" они перестали. Потом много лет мы не встречались, и вдруг он пришел, рассказал о своем изобретении и показал графики наблюдений. Графики и предложенная им интерпретация в виде прогноза землетрясений, выглядели довольно убедительно. Поначалу были сомневающиеся, мол, деньги на ветер выкидываем. Но после того как сбылись его прогнозы южно-сахалинского и невельского землетрясений 2007 года, разговоров больше таких не возникало…
С работой пришлось расстаться - она была связана с командировками, а показания прибора надо было фиксировать круглосуточно, каждые четыре часа. Евгений потерял ощущение дня и ночи, исхудал и в конце концов законсервировал прибор и соорудил новый - выдававший информацию через каждые семь часов. Погрешностей в прогнозах стало больше, но некому было сравнивать: Евгений давно перестал надоедать кому-либо с предупреждениями и ставил в известность о предстоящих катаклизмах только своих спонсоров.
С момента создания прибора он продержался исключительно на силе воли. Без моральной поддержки. На словах сейсмологи выражали готовность к сотрудничеству и даже предложили ему способ связи: информацию о полученных штормовых импульсах передавать по телефону в приемную ИМГиГа, что он добросовестно и делал. Но, заглянув туда через месяц, увидел все листочки с записями своих сигналов на столе у секретарши. Ими так никто и не поинтересовался. Больше он ученых мужей не обременял. День за днем проводил в полном одиночестве, предельно растягивая пенсию. Нервный перенапряг дал о себе знать сбоями в здоровье. Тяжело в нашей стране первооткрывателям!
И вот патент получен, казалось бы, самый тяжелый период позади. Пресс-конференция - это все-таки итог, момент торжества. Тем более что присутствующее на ней руководство Дальморнефтегеофизики выразило готовность спонсировать работы по усовершенствованию прибора и изготовлению новых образцов. Их надо девять - установленных в разных городах Сахалина, и тогда остров будет "закрыт" полностью точными прогнозами.
Но что такое один остров для нашей огромной страны? А остальная территория? Судя по всему, период невостребованности теперь уже запатентованного открытия может продлиться и дольше. Ученые, не пришедшие на пресс-конференцию, охотно теперь давали комментарии за спиной изобретателя: оказывается, это он отказался с ними сотрудничать, испугавшись неутешительной для себя статистики, и оправдываемость его прогнозов - простое совпадение... Пример тому - последний его прогноз, землетрясение на самом деле оказалось не пяти с половиной, а около пяти баллов и на несколько километров южнее…
Наверное, ни один патент в мире не оплачен такой дорогой ценой, как этот. И цена его может возрасти с каждой минутой, каждым днем. Известно ведь, как тяжко у нас внедряется что-либо в производство. И здесь Япония может опередить. Просто в голове не укладывается, что мы, сахалинцы, так настрадавшиеся от землетрясений, будем покупать прибор за границей, прибор, созданный нашим земляком на нашей земле.
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