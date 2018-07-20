|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 31 Июля, 22:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Комплекс услуг для малого бизнеса
Дальневосточный банк Сбербанка России на малый бизнес обратил внимание давно. Сейчас с банком работает более 42 000 клиентов, занимающихся малым предпринимательством. Их доля в объеме кредитного портфеля составляет около 35 %. Поэтому сегодня, следуя, с одной стороны, прагматичным интересам - кредитования этого клиента позволяет существенно диверсифицировать кредитные риски, с другой, государственным посылам - кто, если не банк с госучастием, должен помогать решать федеральные задачи, активно развивает сотрудничество с малыми предпринимателями. Принятая недавно Стратегия развития банка до 2014 года ставит это направление в ранг приоритетов. Кризис не отменил поставленные по развитию малого бизнеса задачи, он наоборот подтолкнул банк к еще более активным действиям в этом плане.
Нестабильная экономическая ситуация несколько снизила темпы роста кредитных портфелей в банковском секторе. Но это вовсе не оттого, что банки не хотят кредитовать.
- Часть предпринимателей, оценивая обстоятельства, не может позволить себе брать кредиты в прежних объемах, а некоторые и вовсе временно вынуждены отказаться от заемных средств, - говорит начальник отдела кредитования малого бизнеса Светлана КОЗЛЯНСКАЯ. - С начала года выручка у некоторых представителей малого бизнеса упала на 10-30%. Идет сжатие бизнеса.
В этой ситуации такие понятия, как лояльность и партнерство, по мнению специалистов Дальневосточного Сбербанка, приобретают особый вес. Приоритеты в сотрудничестве определяются исходя из потребностей самих предпринимателей. Экономия, удобство, скорость обслуживания, индивидуальный подход - все это можно расставлять в разной последовательности, но, как говорит заместитель директора управления корпоративных клиентов Алла МОСИЕНКО, сегодня для многих предпринимателей критичным фактором становится именно экономия.
- Сбербанк предлагает для предприятий малого бизнеса более двадцати банковских услуг, - рассказывает Алла Мосиенко.
- Перед нами стоит задача предложить клиенту комплексное обслуживание, чтобы максимальное количество услуг он покупал именно у нас. Порой предприниматель, стараясь минимизировать затраты, пользуется услугами разных банков. Ему кажется, что он выбрал для себя наиболее экономичные тарифы. Мы же готовы "платить" своему клиенту за лояльность. Лозунг простой: "Покупаешь больше - платишь меньше". Скидки на услуги достигают 15 %.
Очевидно, что при всем многообразии банковских услуг малый бизнес активно пользуется набором из 5-6. По большому счету они практически одинаковы во всех банках, другое дело - нюансы. Дальневосточный Сбербанк, отдавая должное конкурентности рынка, стремится каждую из востребованных услуг сделать наиболее привлекательной. Развитая система электронных расчетов, информационные сервисы наподобие автоматизированной системы Войс–информатор, работа со службой инкассации в гибком графике - все это банк активно предлагает клиентам. Опять же в пакете - дешевле. А чтобы клиент в полной мере располагал возможностями банка, весь комплекс услуг ему предложат в любом дополнительном офисе.
Обоюдный интерес - активное использование современных информационных технологий. Банк стимулирует клиентов к установке системы Банк-клиент, предоставляя дополнительные скидки. Удаленное управление счетом - дешевле и удобнее предпринимателю, у сотрудников же банка высвобождается время для консультаций клиентов. Система Войс-информатор, к примеру, позволяет владельцу счета в режиме реального времени в любом месте - будь то офис, дом, гостиница - по телефону или факсу получать интересующую информацию об остатках на счете, проведенных операциях в заданное время.
Ничто не помогает так хорошо узнавать друг друга, как непосредственное общение на профессиональные темы. Этому Дальневосточный Сбербанк уделяет особое внимание. Два-три раза в месяц по всей территории работы банка проходят семинары для малого бизнеса. Информацию о них заранее можно найти в Центрах развития малого бизнеса, которых уже семь, и на сайте банка www.fesb.ru.
- Диалогом на актуальные темы мы способствуем профессиональному развитию наших предпринимателей, - говорит Алла Ивановна. - Одно дело проконсультировать, каким должен быть пакет документов для получения кредита, другое - обсудит суть конкретного бизнеса более глубоко, помочь составить бизнес-план, который самому предпринимателю сделает понятнее перспективы его бизнеса и поможет ему убедить банк в том, что ему можно давать деньги на развитие, он их вернет. Мы имеем дело с огромным количеством малых предприятий, а это - опыт! И мы делимся им на семинарах.
Сложилось и определенное партнерство банковских специалистов со страховщиками, аудиторами, оценщиками, налоговиками, которым тоже нужен грамотный клиент. Да и сами банковские услуги, как правило, сопряжены с общением клиентов с этими специалистами.
Есть и такая форма общения, как круглые столы, участие специалистов банка в мероприятиях, которые проводят государственные структуры и сами сообщества предпринимателей. Услышать, что нужно клиенту, и донести до него, что есть в банке и о чем он, может быть, даже не подозревает, - это главное. "Участвуя в таких мероприятиях, мы каждый раз убеждаемся, насколько не задействован еще потенциал наших предпринимателей, - говорит Светлана Козлянская, - и понимаем, что банк тоже может помочь ему раскрыться".
В планах Дальневосточного банка Сбербанка России, и "ДК" уже писал об этом, предоставление микрокредитов. Новый продукт для малого бизнеса основан на скоринговой модели анализа кредитоспособности заемщика и призван ускорить процедуру выдачи кредита, а также повысить качество обслуживания предпринимателей.
По словам начальника отдела кредитования малого бизнеса Светланы Козлянской, пилотный проект уже реализуется в московских отделениях. Как только его опыт будет обобщен и окончательно уточнены регламенты кредитного конвейера, он будет запущен на Дальнем Востоке. Напомним, что основные параметры кредитного продукта, который будет поставлен на поток, - 1 млн рублей на срок до двух лет под поручительство физического лица - собственника бизнеса. При этом срок принятия решения о выдаче кредита сократится до двух дней.
По существу банк намерен запустить скоринг, но со своими особенностями и интеллектуальными ноу-хау. Стандартные продукты для ответственных клиентов. Банк сделает еще один шаг навстречу. За малым бизнесом - ответный.
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.