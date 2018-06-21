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05 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Динамика с плюсом и минусом

Финансовый кризис подпортил банковские итоги 2008 года в части кредитования. Однако рост этого сегмента рынка в первой половине года был столь значительным, что его не смогли нивелировать тревожные октябрь - декабрь. В итоге объемы ссудной задолженности в целом по году в банках, действующих в Дальневосточном регионе, выросли существенно, хотя и не так, как планировалось в начале года. Эксперты дружно призывали подождать итогов 1 квартала 2009 года - они покажут истинную картину в сегменте кредитования.

И вот итоги подведены и опубликованы в региональном разделе официального сайта Банка России. "ДК" обобщил их и попросил прокомментировать ГУ ЦБ по субъектам ДВФО.

Прогноз снижения ссудной задолженности в регионе в целом оправдался, да иначе и не могло быть - мы все помним те месяцы, когда банки затормозили по полной на "кредитной полосе", ведь, если и дальше пользоваться автомобильной терминологией, движение оказалось закрытым - что впереди, не могли представить себе даже самые опытные специалисты. Но, как показали последующие события и демонстрируют цифры, это была лишь приостановка.

Снижение оказалось не таким большим, как можно было представить в "замороженном" январе. "Кредитная активность банков в 1 квартале снизилась, сообщили "ДК" в ГУ ЦБ по Хабаровскому краю. - Ссудная задолженность в целом по краю на 1.04.2009 г. составила 130,7 млрд руб., она снизилась по сравнению с началом года на 0,2%".

Эта тенденция с некоторыми расхождениями в цифрах прослеживается и по другим субъектам ДВФО. Как прокомментировали в ГУ ЦБ по Приморскому краю, за первый квартал объем ссудной задолженности снизился по краю на 3 367 млн руб. (5%), в том числе по кредитным организациям, зарегистрированным в крае, на 2%, по филиалам инорегиональных банков - на 8%.

Вообще, региональные банки - и это подтверждают данные ЦБ РФ - снизили объемы ссудной задолженности значительно меньше, чем филиалы, - и в абсолютных цифрах, и в относительных показателях. Возможно, данный факт стоит расценить как подтверждение лояльности местных банков к местному бизнесу, их тесной связи, сложившейся в течение долгих лет рыночных реформ, - о чем их менеджерами говорено не раз.

Хотелось бы также отметить, что среди субъектов ДВФО есть и такие, где совокупный кредитный портфель региональных банков, пусть не очень значительно, но все-таки вырос. Это, например, Магаданская и Амурская области.

Как прокомментировали в ГУ ЦБ по Амурской области, ситуация с кредитованием здесь аналогична сложившейся в целом по Российской Федерации. В январе-марте наблюдалась отрицательная динамика кредитных вложений в сектор потребления: объем погашаемой задолженности по кредитам населению был выше объемов выданных банками ссуд. Но задолженность по кредитам реальному сектору экономики имела положительную динамику, которая сложилась в основном за счет кредитования предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, а также сельского хозяйства и торговли. Этот фактор и повлиял на рост ссудной задолженности по региональным банкам Приамурья в целом.

Добавим, что полезные ископаемые в Амурской области - это, главным образом, - золото, стоимость которого на мировых рынках все это время росла. Этот фактор, на наш взгляд, сыграл свою роль и в Магаданской области - банки по-прежнему стабильно кредитуют успешные золотодобывающие компании.

В Хабаровском крае, по данным ГУ ЦБ, "из общего объема кредиты реальному сектору экономики сформировались на 1.04.2009 г. в сумме 81,8 млрд руб. с ростом к началу года 3%, к соответствующему периоду предыдущего года на 34%. Отмечается снижение доли кредитов сроком погашения свыше 3-х лет на 1 п.п. и рост доли краткосрочных и среднесрочных кредитов на 0,5 п.п.".

Что касается кредитования населения, то в этом сегменте рынка в целом по субъектам ДВФО тенденции более однозначны - объем ссудной задолженности по сравнению с 1.01.2009 г. везде сократился.

"Основная причина негативной динамики обусловлена существенно возросшими кредитными рисками. Снижение денежных доходов населения, рост безработицы предопределили необходимость внесения изменений в подходы кредитных организаций к выдаче кредитов: повысились требования к заемщикам в части их платежеспособности, сократились сроки и суммы кредитования", - подчеркнули в ГУ ЦБ по Амурской области.

При снижении объемов выпуска товаров и услуг, переводе предприятий на сокращенный режим работы, а в ряде случаев свертывании производства, социальной напряженности повысились риски кредитования физических лиц, заметили в ГУ ЦБ по Хабаровскому краю. Это обусловило снижение выдачи потребительских кредитов населению. За 3 месяца выдано кредитов на 31,6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, в результате задолженность снизилась по сравнению с началом года на 4,5%. Вместе с тем, население должно банкам 46,5 млрд руб., что больше чем на 1.04.2008 года на 12,2 млрд руб.

И хотя условия выдачи кредитов населению ужесточились, а объемы уменьшились, получить ссуду в банке, в том числе ипотечную, платежеспособному заемщику, судя по статистике, приведенной ГУ ЦБ по Приморскому краю, можно:"Основной объем выдачи ипотечных кредитов в рассматриваемый период предоставлялся в валюте РФ. Средневзвешенный срок, на который выдавались ипотечные жилищные кредиты, по состоянию на 1.01.2009 г. находился в диапазоне от 9,2 до 23,6 лет, на 1.04.2009 - от 5 до 17,1 лет". Ипотечные жилищные кредиты в региональных банках Приморского края на 1.01. 2009 г. составляли 1 538 081 тыс. руб., на 1.04.2009 г. - 1 444 590 тыс. руб.

"Кредитные организации, предоставляющие ипотечные кредиты, при неизменности декларируемых максимальных сроков кредитования сократили объемы предоставляемых кредитов за счет ужесточения требований к заемщикам. Количество и объемы предоставляемых ипотечных кредитов в разы меньше аналогичных показателей предыдущего года", заметили их амурские коллеги.

Еще одна тенденция кредитного рынка - рост просроченной задолженности. Она также характерна как для региональных банков, так и для филиалов иногородних, работающих на территории ДВФО, по кредитам и юридическим лицам, и населению. Ситуацию усугубили "снижение объемов производства товаров и услуг, нарушение межхозяйственных связей", прокомментировали в ГУ ЦБ по Хабаровскому краю. Просроченная задолженность юридических лиц увеличилась в течение квартала на 44,8%, доля ее возросла с 1,9% до 2,6% кредитного портфеля. Доля несвоевременно погашенных кредитов населения увеличилась на 1 п.п. и составила 4,1%, а физический объем просрочки вырос на 24%.

В Приморском крае, по данным ГУ ЦБ, сумма просроченной задолженности за первый квартал года по юридическим лицам увеличилась на 21%, по физическим - на 22%. Усиление темпов роста просрочки отметили и в Амурской области. Так, удельный вес просроченных кредитов предприятий за первые три месяца вырос с 1,5 до 2,8%, физических лиц - с 5,1 до 6,7%, предпринимателей - с 0,6 до 2,4%.

"Понятно, что ситуацию с такими темпами роста просроченной задолженности нельзя назвать нормальной. В то же время сложившийся на сегодня удельный вес просрочки для банков Амурской области не является критичным, он управляем. Для покрытия кредитных рисков банки создают резервы. В нынешних условиях важно, чтобы у банков было достаточно доходов для создания резервов в необходимых размерах и чтобы создание резервов в дальнейшем не привело к снижению их капитала до уровня ниже установленного Банком России", подчеркнули в ГУ ЦБ Приамурья. Но пока этот процесс, судя по многочисленным заявлением руководителей крупных российских банков, в том числе работающих и в ДВФО, управляемый.

Впрочем, некоторые эксперты по-прежнему предрекают кризис "плохих кредитов" и говорят об итогах уже 3-го квартала, которые должны, наконец, показать "реальную картину" на рынке кредитования. А между тем по различным каналам вновь зазвучала реклама кредитов - на бизнес и счастье в личной жизни. Между прочим, это хороший знак...

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