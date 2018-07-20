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Воскресенье| 19 Августа, 23:01 |
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"Прогресс" перевооружается
Как сообщили в пресс-службе компании, работа "Прогресса" в части внедрения новых технологий была одобрена руководством холдинга "Вертолеты России". Одной из таких технологий является создание на базе "Прогресса" современного высокоэффективного технологического производства по получению сложных корпусных отливок.
Получено разрешение руководства "Вертолетов России" на использование средств и заключение контракта с итальянской фирмой ИМФ, которая будет устанавливать на "Прогрессе" новую технологическую линию по подготовке холоднотвердеющих смесей и получению отливок методом литья под низким давлением. Это новые технологии, внедряемые на заводе "Прогресс". В ходе предварительной работы было выбрано несколько иностранных подрядчиков, после соответствующих консультаций руководство "Прогресса" решило заключить договор с фирмой ИМФ: она берется поставить технологическую линию со сдачей участка "под ключ".
Программа технического перевооружения арсеньевского предприятия включает два главных направления: это литейное производство и участок механической обработки высокоточных деталей, первую очередь которого прогрессовцы планируют ввести в эксплуатацию в этом году. По лизинговой схеме "Прогресс" получит оборудование немецкой фирмы ДМГ. Это 4 пятикоординатных обрабатывающих центра ДМУ-125. До конца года их установят и переведут определенную номенклатуру деталей для обработки на этом оборудовании. Эффективность этого оборудования, по словам Юрия Денисенко, в 10 раз превышает эффективность имеющегося у завода оборудования. Далее в планах установить на новом участке токарно-фрезерные обрабатывающие центры, изучать которые Юрий Денисенко вместе с главным технологом предприятия Анатолием МАРТЕХОЙ ездили в Японию.
Внедрение новых технологий позволит "Прогрессу" значительно увеличить эффективность механообрабатывающего и литейного производства. Кроме того, прогрессовцы намерены обеспечивать своих смежников заготовками и полуфабрикатами готовых деталей, которые будут производить на промплощадке "Прогресса". Это первый шаг в развитии механообрабатывающего производства, в перспективе в Арсеньеве будет создан высокотехнологичный центр с учетом технологий и возможностей "Прогресса" и "Аскольда". Цель всех мероприятий - добиться, чтобы высококачественное литье так же высококачественно обрабатывалось заводом.
Стоимость проекта по техническому перевооружению предприятия - около 5 млрд руб. Часть инвестиций "Прогресс" получит по лизинговым схемам, будет работать и по привлечению средств по федеральным целевым программам.
Юрий Денисенко опроверг слухи о переводе работников завода на сокращенную рабочую неделю и о массовых сокращениях работников. Чтобы выполнить поставленные Минобороны задачи, в этом году следует удвоить объемы реализации продукции по сравнению с прошлым годом. Поэтому на предприятии организуют вторые и третьи рабочие смены, чтобы выполнить производственную программу.
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