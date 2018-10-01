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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 10:53 |
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"Амуркабель" завершил модернизацию
Несколько лет назад на "Амуркабеле" началась реализация поэтапного технического перевооружения. На первом этапе в феврале 2007 г. введены три новые линии волочения медной проволоки немецкой фирмы NIEHOFF. В начале 2008 завершен второй этап - запущены две крутильные машины немецкой фирмы SKET. В декабре 2008 г., в рамках третьего этапа, установлена линия ошлангования силовых кабелей с изоляцией и оболочкой финской фирмы Maillefer. На торжественной церемонии по запуску новых линий гендиректор "Амурского кабельного завода" Алексей БЕЛОМЕСТНЫХ объявил о завершении третьего этапа модернизации завода.
Как отметил Алексей Беломестных, новые линии позволят предприятию выпускать всю линейку силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена до 1 кВ включительно, что и было продемонстрировано 22 мая гостям в новом цехе. Более того, у "Амуркабеля" теперь есть все для того, чтобы освоить выпуск не имеющих аналогов в России высоковольтных кабелей до 35 кВ.
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