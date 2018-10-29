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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 13 Ноября, 14:21 |
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"Никольск": на пороге агрохолдинга
Свой взгляд на проблемы агробизнеса и тесно связанной с сельскохозяйственной мясоперерабатывающей отрасли есть и у генерального директора пищевого производственного объединения "Никольск", депутата Думы Уссурийского городского округа, кандидата технических наук Сергея ИЩЕНКО.
- Сергей Анатольевич, вы не понаслышке знакомы с проблемами агробизнеса и смежных сфер экономики. В чем вы видите перспективу развития сельскохозяйственной отрасли?
- В создании развитыми промышленными предприятиями собственных агропромышленных комплексов, например. Более того, "Никольск" сейчас вплотную подошел к созданию подобного агрохолдинга. Недавно я принял участие в стратегическом совещании, на котором присутствовали собственники бизнеса и топ-менеджеры нашего предприятия и еще двух колбасных заводов - "Мясной ряд" и "Ратимир". Рассматривая главные направления развития на ближайшее десятилетие, мы пришли к выводу, что укрепить сырьевую базу можно только путем создания собственного агрохолдинга. А поскольку для такого масштабного проекта требуются значительные денежные средства, которые не под силу вложить одному предприятию, наши заводы решили объединить свои усилия. На сегодня уже затрачены значительные средства в проектирование и создание свинокомплексов на базе бывшего совхоза "Тихоокеанский" и экспериментальной свинофермы в Уссурийске.
- В чем главное преимущество этого объединения?
- В создании полного замкнутого цикла производства пищевых продуктов и контроля качества сырья на всех стадиях, гарантирующего еще и генетическую стабильность продукции. Этот цикл будет начинаться c возделывания зерновых и бобовых растений, перерабатываемых в дальнейшем в высококалорийные корма для животных. Выращенные на собственных кормах агрохолдинга животные будут направляться на бойню - еще одно звено холдинга. Полученное в результате мясо пойдет на перерабатывающие заводы, а готовая продукция будет реализовываться в фирменной торговой сети. Тем самым выращивание растительного и животного сырья и последующая переработка в продукты питания представляют собой два неразделимых процесса, которые мы будем грамотно и централизованно координировать, используя все доступные передовые технологии и инновации.
- А влияние финансового кризиса на бизнес-процессы пищевого производственного объединения "Никольск" сегодня ощущается?
- К сожалению, да, поэтому одна из основных задач на ближайшие полгода - сокращение издержек внутри компании. Но, подчеркну, это не ценовая война с конкурентами, а мобилизация внутренних резервов. И развитие собственной сырьевой базы - это лишь один из шагов в данном направлении. Кстати, наши специалисты хорошо знакомы с китайским прообразом выращивания животных для последующей переработки, однако не считают его удачным для подражания и нацелены на использование передовых европейских технологий в этой отрасли. И хотя в текущем году, очевидно, придется сократить инвестиции на развитие этого направления, выполнение программы останется среди первоочередных задач.
Мы отдаем себе отчет в том, что в условиях кризиса продажи продуктов питания будут падать. За первые пять месяцев 2009 года покупательская активность населения по приобретению продуктов мясопереработки снизилась до 15%. Поэтому мы перераспределили объемы производства отдельных видов продукции и расширили ассортимент колбас и полуфабрикатов среднего и низкого ценовых сегментов, что, уверяю, ничуть не отразилось на качестве и полезности этих продуктов, но позволило сделать их более доступными для малообеспеченных и социально не защищенных слоев населения.
- И как на это реагируют покупатели?
- Они с благодарностью относятся к подобным шагам и по-прежнему остаются верными торговой марке "Никольск". Поэтому предприятию удается удерживать около 70% уссурийского рынка продукции мясной гастрономии, осуществляя торговлю в супермаркетах, специализированных павильонах на автобусных остановках, с передвижных "купав", а главное - в своих фирменных магазинах, где наценка составляет всего лишь 5-7%.
- Это наверняка не единственное направление в сфере маркетинга, которого придерживается сегодня компания?
- Безусловно, маркетинг сегодня выходит на передовые позиции в управлении деятельностью компании, а одной из первоочередных задач этого подразделения станет создание модернизированных товарно-канальных матриц. Нам приходится реагировать на изменения рынка, чтобы перераспределить загрузку производственных площадей. Поэтому сегодня в нашем объединении утверждены новый портфель бизнес-программ на ближайшие полгода и стратегия перераспределения рынков сбыта.
Мы осознаем, что в агробизнесе не бывает быстрых результатов, а их эффективность далека от простейших технологий купли-перепродажи. Эти процессы проходят под открытым небом и сопровождаются значительными рисками. Приобретаемые машины, технологические линии, производственные строения могут иметь незначительный период эксплуатации в течение года, поэтому нельзя ожидать от них быстрой окупаемости. Именно поэтому надежнее разделить эти риски, затраты и причитающуюся прибыль между родственными предприятиями отрасли.
- Создавая агрохолдинг, вы преследуете достойную цель - наполнить рынок качественными и недорогими продуктами питания. Ощущаете ли поддержку со стороны органов власти?
- Мы нуждаемся в этой поддержке, в частности, в помощи со стороны исполнительной власти приморских городов и районов в выделении земель под размещение объектов холдинга. А также надеемся на поддержку депутатов муниципальных образований в решении вопросов развития уже хорошо зарекомендовавших себя мясоперерабатывающих заводов. Пока что нашим менеджерам приходится много времени и сил тратить на то, чтобы быть услышанными муниципальными чиновниками. Да и банки еще не повернулись в сторону льготного кредитования подобных проектов. Поэтому сегодня заработанные денежные средства трудно вкладывать в развитие бизнеса в сельскохозяйственной отрасли: многое упирается в оформление документов на пользование землей. И это при том, что каким-то образом земля оказывается проданной или сданной в долгосрочную аренду иностранцам. Хотя этого допускать нельзя!
Одно дело - пускать иностранные инвестиции на разработку неокультуренных земель, строительство производственных объектов и развитие инфраструктуры села, обеспечивая тем самым рабочие места, заработную плату, налоги и прочее. Но надо поставить преграду хитроумным действиям китайских и корейских предпринимателей, скупающих через подставных лиц лучшие земли сельскохозяйственного назначения и выжимающих из них все соки, не заботясь о поддержании плодородия.
В то же время с благодарностью отмечу, что Администрация и Дума Уссурийского городского округа всегда с готовностью идет навстречу местным товаропроизводителям и понимает всю важность развития пищевой индустрии. И это касается не только предприятий. Так, например, местная администрация оказывает поддержку тем, кто желает развивать собственное подворье. В результате действия программы "Самообеспечение" выделенные средства безвозмездно передаются на приобретение домашних животных, птицы, семян и клубней растений, простейших почвообрабатывающих машин. И многие семьи нашего городского округа уже стали участниками этой программы, реализуя произведенную продукцию на местных продовольственных рынках или сдавая сырье на перерабатывающие заводы. Таким образом, можно утверждать, что эта муниципальная программа уже прошла проверку временем и оказалась настолько полезной, что ее можно рекомендовать и другим районам края.
В целом, и на федеральном, и на местном уровне появляются вполне жизнеспособные и действенные проекты, хотя многие из них недостаточно продуманы и при ближайшем рассмотрении оказываются пунктирными и обрывочными. И если правительство еще больше развернется в сторону поддержки собственного сельскохозяйственного производства, то Россия - и Дальний Восток, в частности, - не только ликвидирует угрозу продовольственной зависимости, но и легко обеспечит себя экологически чистой и генетически здоровой продукцией и накормит соседние страны.
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