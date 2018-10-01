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05 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Проблему качества молокопродукции решает перевооружение производства

В Приморье животноводство в структуре валового производства сельхозпродукции занимает 40%. Но состояние молочной отрасли все последние годы оставалось крайне неблагополучным. Темпы сокращения поголовья опережали общероссийские показатели. Если в России за 19 лет стало меньше коров в два раза, то в Приморье каждые семь лет, начиная с 1990 года, в два раза сокращалось их количество. В итоге край оказался на той грани, когда собственных резервов для восстановления эффективного производства почти не осталось.

Анализ развития ситуации показал, что сегодня в хозяйствах в целом не выдерживается норма ни по одному из зоотехнических показателей. Если двигаться дальше в том же направлении, считает Союз животноводов Приморья, то через семь лет можно забыть про молочное животноводство в крае, за исключением 6 племенных репродукторов и 5-10 хозяйств с оптимальным уровнем воспроизводства стада. Сегодня в Приморье работает 55 предприятий молочного направления, при этом обеспеченность собственным молоком не превышает 30%.

В последние полтора года в крае принят ряд программ, рассчитанных на ускоренное развитие этой отрасли. Условия финансовой поддержки инвестиционных проектов вызвали явный интерес даже к тем отраслям, которые невозможны без длинных денег. В крае началось строительство животноводческих комплексов, предполагающих совсем иные технологии в производстве мяса и молока. Причем молочное животноводство, оказавшись приоритетом краевых программ, в этом году впервые за последнее время фактически остановило падение производства.

Важным знаком этих перемен стало заметное оживление рынка племенного скота. "Второй год наблюдается спрос на молодняк, - говорит генеральный директор ЗАО "Милоградовское 1" Сергей РЕДЬКИН. - Если раньше мы просили департамент сельского хозяйства найти нам покупателей на племенной скот, то сегодня у нас уже очередь, заявки подают на сентябрь. Это стало возможным потому, что кредит на приобретение молодняка субсидируется на 100% и срок погашения кредита увеличен до 5 лет. Наконец-то государство разобралось, что окупаемость в молочном животноводстве намного дольше, чем в других отраслях".

Основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня животноводы и о которых говорят все надзирающие органы, связаны с качеством молока. Жалуются на него и молокозаводы, которым приходится тратить дополнительные средства на то, чтобы вывести качество молочной продукции на требуемый уровень. "Решение этой проблемы я вижу в техническом перевооружении производства, - говорит исполнительный директор Союза животноводов Приморского края Виталий НЕБОГАТОВ. - Современное оборудование и новые подходы к системе содержания скота позволят улучшить здоровье животных и поднять продуктивность коров не менее чем на 70%. Но собственных средств на перевооружение у хозяйств, как правило, нет. А банки неохотно кредитуют эти проекты".

Из 10 заявленных инвестиционных проектов 4 рассчитаны на реконструкцию молочных ферм, остальные предполагают строительство новых животноводческих комплексов. Общая их стоимость 2 819 млн руб. При этом проекты построены, в основном, на использовании заемных средств. Но сейчас реализация некоторых из них фактически заморожена. Банки ужесточили требования к предприятиям сельского хозяйства. "В настоящее время уже завершен нулевой цикл, заложен фундамент и фактически все готово для дальнейшего строительства комплекса в Кировском районе и в ряде других, - говорит Виталий Небогатов. - Но работы эти вынуждено приостановились из-за отсутствия заемных средств. Предприятия заключили договоры намерения по поставкам оборудования, но и это все заморожено. В то же время реализация этих проектов позволила бы увеличить поголовье в крае на 6,5 тыс. коров".

В этом году принята краевая целевая программа, предполагающая компенсацию хозяйствам до 50% стоимости приобретенного оборудования для производства молока. "По этой программе мы купили два молокопровода на 400 голов дойного стада, - говорит Сергей Редькин. - Это оборудование улучшает качество молочной продукции, поскольку технология рассчитана на автоматическое выполнение всех функций. Исключается так называемый человеческий фактор. И это дает хороший эффект. К тому же создаются совсем другие условия труда. Доярки фактически становятся операторами, управляющими процессом производства".

Краевая программа "Развитие молочного скотоводства", поддержав инвестиционные проекты, предполагает финансирование развития отрасли из средств краевого бюджета в общей сложности за три года в сумме около 1 млрд рублей. Но пока животноводы довольно сдержанно оценивают перспективы отрасли. При всех явных признаках улучшения условий развития проблемы остаются, среди которых доступ к деньгам едва ли не самая главная.

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