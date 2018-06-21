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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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10 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня
Беспошлинная зона откроется на границе КНР и Приморья
На КПП Суйфэньхэ в октябре 2009 года начнет действовать беспошлинная зона. Об этом сообщил мэр города Муданьцзян Чжан Цзинчуань на проходящей Харбинской торгово-экономической ярмарке, передает агентство "Синьхуа".
Госсовет КНР 21 апреля утвердил программу создания на КПП Суйфэньхэ беспошлинной зоны. Ее общая площадь составит 1,8 кв. километра, в том числе один кв. километр – зона переработки экспортных товаров, 0,8 кв. километра – логистическая зона. По словам Чжан Цзинчуаня, благодаря созданию беспошлинной зоны товарооборот КПП Суйфэньхэ может ежегодно увеличиваться на $ 2 млрд.
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