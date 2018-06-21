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10 Августа 2009, 11:00 | Регион сегодня

Тайна колымских мегалитов

В Магаданской области еще много тайн и загадочных мест, которые ждут своего исследователя. Одно из таких мест находится буквально в 30 километрах от Магадана. Это Арманский перевал. Одна из сопок еще издалека привлекает к себе внимание своей конической формой. Она не является господствующей высотой, но с нее открывается такой вид, от которого захватывает дух!

На вершине сопки мы видим сооружения из огромных каменных глыб, каждая весом в несколько десятков тонн. Уже с первого взгляда отмечается их некая архитектурность: стена из подогнанных друг к другу валунов, овальные чаши с талой водой в каменных плитах, конструкции, которые так и тянет назвать ритуальными алтарями. Камни, опоясанные рельефными выпуклыми полосами, стела, утонувшая в сыпняке и тундровых мхах, и нечто, похожее на остатки барельефов, практически уничтоженных безжалостным временем.

Что это? Причуды природы или все-таки рука древнего человека, вооруженная неведомыми нам технологиями?

Если взглянуть из космоса - с помощью программы Google Earth - мы видим, что основные мегалитические постройки расположены в ряд на одной линии, протянувшейся с северо-востока на юго-запад. Как будто их строили с использованием неведомого визира. А несколько сооружений условно называемой "центральной постройки" на снимках из космоса имеют вид копья, наконечник которого указывает в сторону Берингова пролива, на то место, где когда-то был небольшой перешеек, соединявший Евразию с Америкой. По нему, как считают многие ученые, люди вполне могли переходить на соседний материк, постепенно заселяя его.

Эти обстоятельства позволили сделать первое предположение о том, что каменные конструкции – дело рук человеческих. Но кто и в какие века смог затратить огромное количество человекочасов на сооружения из циклопического камня? Да, ученые признают, что много веков назад на Крайнем Северо-Востоке был совсем другой климат, позволявший обитать на бескрайних саванновых просторах сотням тысяч различных животных. Но говорить о существовании в этих краях развитой человеческой цивилизации обычно считалось в научной среде признаком дурного тона.

Между тем, в преданиях местных народов сохранились свидетельства о прошлом нашего края. Например, у эвенов существует цикл рассказов о странном народе, который называли "хоныл". Это племя древних разбойников, которые устраивали свои наблюдательные пункты на вершинах сопок, находящихся вблизи кочевых путей оленных людей. Но вероятность того, что лихие разбойники обтесывали каменные блоки и строили из них пусть грубые, но архитектурные комплексы, весьма мала. Скорее всего, они использовали уже готовые каменные конструкции, построенные задолго до прихода кочевых племен – эвенов, коряков и чукчей.

У тайгоносских коряков сохранилась легенда о так называемых "летающих людях". Они жили на вершинах сопок, изредка спускаясь к оленным людям для меновой торговли. По преданию, они умели работать с камнем и железом. Коряки говорили, что большинство древних ритуальных копий, которые используются до сих пор в обрядах коряков, выменяны у "летающих людей". На вопрос, куда же потом делись "летающие люди", старики пожимали плечами: "Не знаем. Улетели...".

Летающие люди... Трудно на этом материале строить какие-то предположения и далеко идущие выводы. Но вот какая странность – многие древние авторы, включая античных историков, не раз упоминают о летательных способностях жителей легендарного материка под названием Гиперборея, который якобы располагался в районе заполярья около Cеверного полюса.

Кстати, о Гиперборее. Нечто, подобное мегалитическим постройкам в окрестностях Магадана, нашел на Кольском полуострове Валерий Никитич ДЕМИН (1942-2006) – российский ученый и писатель, доктор философских наук, руководитель первых научно-поисковых экспедиций "Гиперборея". Между тем эти два места находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга.

В одной из своих статей Валерий Демин пишет: "Может ли быть такое - чтобы древние жители Арктики владели техникой воздухоплавания? А почему бы и нет? Сохранились ведь во множестве изображения вероятных летательных аппаратов - типа воздушных шаров - среди наскальных рисунков Онежского озера. Археологов не перестает удивлять обилие так называемых "крылатых предметов", постоянно находимых в эскимосских могильниках и относимых к самым отдаленным временам истории Арктики... Сделанные из моржового клыка (откуда их поразительная сохранность), эти распростертые крылья, не вписывающиеся ни в какие каталоги, сами собой наводят на мысль о древних летательных приспособлениях. Впоследствии эти символы, передаваясь из поколения в поколение, распространились по всему свету и закрепились практически во всех древних культурах: египетской, ассирийской, хеттской, персидской, ацтекской, майя и так - до Полинезии".

Интерес к легендарной Гиперборее регулярно вспыхивал из века в век. Впервые об этой заполярной стране заговорили еще в конце XVI века. Тогда имели хождение карты средневекового фламандского картографа Герарда МЕРКАТОРА, на которых в центре Арктики была обозначена неизвестная земля. К тому времени многие земли, обозначенные Меркатором по неизвестным источникам, были заново открыты мореплавателями. Утверждали, что картограф скопировал свои карты с более древних карт, отличавшихся большой точностью. Вновь о Гиперборее заговорили в конце XIX - начале XX века, когда одна за другой стали выходить книги "Найденный рай, или Колыбель человечества на Северном полюсе" американского ученого В. УОРРЕНА, "Арктическая родина в Ведах" индийца Б.Г. ТИЛАКА, "Плутония" и "Земля Санникова" русского академика В.А. ОБРУЧЕВА.

В 1921 году руководитель ЧК Феликс ДЗЕРЖИНСКИЙ отправил на поиски следов Гипербореи экспедицию на Кольский полуостров. Руководил экспедицией популяризатор авиации и теософии А.В. БАРЧЕНКО. На Сейдозере экспедиция обнаружила и запечатлела на фотографиях циклопические руины и подземелья. Впрочем, снимков этих никто не видел, так как результаты экспедиции были засекречены, а ее участники исчезли в лагерях и застенках НКВД...

Наконец, в наше время о Гиперборее заговорили вновь после опубликования данных современной палеоклиматологии, подтвердивших версию, что до последнего великого оледенения на Крайнем Севере действительно было тепло. Шумели широколиственные леса, а температура даже в январе не опускалась ниже нуля. Примерно за 100 веков до нашей эры климат планеты резко изменился – уровень Мирового океана повысился, и Гиперборея (ученые предпочитали называть древний материк Арктида) просто утонула, а ее следы скрылись под многометровыми льдами.

Сотрудники российско-германской лаборатории морских и полярных исследований имени О.Ю. Шмидта Санкт-Петербургского арктического и антарктического НИИ Росгидромета несколько лет назад обнаружили на острове Жохова, что рядом с грядой Новосибирских островов, становище древнего человека. Само по себе это уже было маленькой революцией – ведь раньше считалось, что в этой местности обитали лишь белые медведи, да еще, быть может, мамонты. Прошедшие позже раскопки дали настоящую сенсацию. Оказалось, кроме кочевых лагерей, на острове Жохова существовали поселки, в которых 8 тысяч лет назад жили цивилизованные люди. А ведь этот остров не что иное, как остаток большой территории, уже погрузившейся на дно океана... Значит, по версии Демина, именно каменная культура гиперборейцев оставила свои следы от Севера и по всему миру?

А вот исследователь Вячеслав МИЗИН в своей работе "Сейды, мегалиты русской Арктики" утверждает: "Приход традиции возведения мегалитов в полярную Европу мог быть только с юга, во-первых, все аналоги расположены именно там, во-вторых, больше неоткуда, т.к. север и противоположный материк надежно прикрыт льдом". Ученый говорит об удивительной схожести подобных находок на Кольском полуострове, в Шотландии, в Средней России, США и Канаде.

Британские ученые ЛОМАС и ХАЙТ, изучающие мегалиты уже более 20 лет, в своих книгах пишут о некоей мегалитической цивилизации, существовавшей тысячелетия назад. Колыбелью этой цивилизации они, конечно, называют Великобританию. По мнению англичан, именно эта цивилизация оставила после себя более 40 тысяч различных сооружений в разных местах земного шара. Эти каменные свидетели древнейшей цивилизации Земли имеют множество схожих деталей, приводящих современных исследователей в священный трепет. Короче говоря, версий много. При этом сказать со всей очевидностью – к какой именно из них могут подойти найденные в окрестностях Магадана циклопические постройки, пока не сможет никто. Древние камни продолжают хранить свою тайну...

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