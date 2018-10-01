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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 10:53 |
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Генерал не сдается
Другие пятеро подсудимых получили условное наказание на сроки от двух до семи лет. Жесткость в отношении самого Бахшецяна эксперты объясняют его отказом признать себя виновным. Эрнест Бахшецян утверждает, что его устранение с помощью сфабрикованного уголовного дела оплатили контрабандисты, а организовали высокопоставленные руководители силовых ведомств. Он намерен до конца отстаивать свое честное имя. Прокуратура тоже намерена обжаловать "слишком мягкий приговор".
...Генерал таможенной службы Эрнест БАХШЕЦЯН выслушал приговор спокойно. Только губы сжаты. А в глазах – горечь. Жена, Людмила АЛАТОРЦЕВА, нервно вскинула голову. Не плакала. Но заметно, что держалась из последних сил. Попрощалась с мужем и пошла на выход. У дверей задержалась и с размаху дала звонкую пощечину одному из участников процесса. Охрана подскочила, схватила ее за руки и оттеснила в сторону. Конец конфликту. Но не конец истории.
Эрнеста Бахшецяна коллеги и друзья прозвали "железный Баха". За твердость характера, волю и неподкупность.
– Хочешь поссориться с Бахшецяном – предложи ему деньги, – говорят его старые товарищи.
Он родился в узбекском городе Термез в армяно-грузинской семье. Карьера генерала российской армии – главная гордость в жизни. В его рабочем кабинете начальника ДВТУ на почетном месте висело фото вовсе не президента, а легендарного Верещагина из фильма "Белое солнце пустыни".
В 2004 г. СМИ ДВ часто писали о контрабанде и громко возмущались. Герман ГРЕФ, руководивший в то время таможенными органами, назначил на Дальний Восток известного в кругах специалистов своей принципиальностью Эрнеста Бахшецяна.
– Товарная контрабанда ведет к тому, что незаконные конкурентные преимущества получают иностранцы – в издержки не входит пошлина. Следовательно, теряют рабочие места наши граждане, – такими словами напутствовал Бахшецяна Герман Греф.
Увиденное поразило Бахшецяна. Еженедельно только через Находку отправлялось по 2-3 эшелона из 45-50 вагонов, груженных контрабандными товарами народного потребления, а ежегодный объем нелегальных поставок мясной продукции на протяжении нескольких лет без должного оформления, налогообложения и проверки ветеринарными службами достигал 150 тыс. тонн.
– По самым скромным оценкам, только недобор таможенных платежей при оформлении импорта оценивается в 20 млрд руб. ежегодно. Для сравнения скажу, что ДВТУ в 2004 году собрало 26 млрд руб. платежей по импортной составляющей, – сообщил Эрнест Бахшецян.
Он собрал команду из семи человек и начал борьбу с контрабандистами. За время, когда ДВТУ руководил Эрнест Бахшецян, уровень платежей с товаров народного потребления повысился в 16 раз. Причем, главным образом, благодаря пресечению контрабандных каналов. Сами таможенники в своих служебных документах именуют это "повышением эффективности таможенного администрирования". В 2005 г. таможенные платежи выросли за счет увеличения объема перемещаемых грузов на 22,1% и на 77,9% – за счет таможенного администрирования. После ареста Эрнеста Бахшецяна в 2007 г. цифры поменялись местами. Рост объема перемещаемых грузов на 78% обеспечил рост таможенных сборов, а таможенное администрирование – всего на 22%. По оценке самого Бахшецяна, он сузил нелегальный сектор в 3,5 раза при плане в 3%. Только из-за перекрытия Бахшецяном и его людьми так называемого "мясного канала" контрабандисты потеряли примерно $100 млн в год. В целом он сумел вывести из нелегального оборота товаров на сумму более $500 млн в год.
Но через год работы против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, начальник ДВТУ Бахшецян встретился в первой половине 2005 г. с тогдашним представителем администрации Приморья в Совете Федерации Игорем ИВАНОВЫМ и, "желая угодить последнему, с целью поддержания карьерного роста" дал согласие "оказать покровительство в работе ООО "Сэнкант", "Фрибур", "Аргау". Таким образом якобы был создан канал для контрабанды.
– Бахшецян не имел права отказаться от встречи с Ивановым, который на тот момент был сенатором, – поясняет адвокат Наталья БЕЛОВЦЕВА. – По служебному долгу начальник ДВТУ должен встречаться со многими.
Главное, чем заканчиваются эти встречи.
– Никогда ни Иванову, ни кому бы то ни было еще я не давал обещания избавить от положенных по закону проверок, – рассказал "ДК", еще будучи на свободе, Эрнест Бахшецян. – Мы договорились лишь о том, что эти фирмы будут вносить реальные таможенные платежи, но не менее 18 тыс. долларов за контейнер, а таможенники постараются оперативно оформить их груз. Но это не означает снижения таможенного контроля.
Документы следствия подтверждают, что в 2005 г., уже после встречи с Ивановым, таможня регулярно, 19 раз, досматривала грузы этих трех компаний. А в декабре даже обнаружила 42 контейнера контрабанды, ввезенной через Находку в адрес ООО "Сэнкант". Активное участие Эрнеста Бахшецяна в пресечении контрабанды доказывают находящаяся в деле расшифровка его разговоров по мобильному телефону за декабрь 2005 г. с тогдашним начальником УФСБ края АЛЕШИНЫМ и доклад руководителю ФТС ЖЕРИХОВУ о развитии ситуации с задержанием контейнеров.
Эрнест Бахшецян пояснил, откуда взялась цифра в $18 тыс. за контейнер. Оказывается, в 2004 г. в среднем за каждый контейнер участники ВЭД платили в Находке всего $5,3 тыс., а во Владивостоке – $12,5 тыс. Бахшецян, заинтересовавшись разницей в цифрах, провел со своей командой анализ и пришел к выводу, что государственной казне недоплачивают примерно столько же, сколько она на то время получала, то есть примерно $1 млрд 200 млн. И реально таможенная пошлина за каждый контейнер товаров народного потребления должна составлять не менее $18 тыс. Начальник ДВТУ довел эту информацию до всех подразделений и потребовал добиваться реальных цифр.
По словам самого Эрнеста Бахшецяна на пресс-конференции в ИА "Интерфакс" 14 мая 2009 г., вначале контрабандисты попытались подкупить его, предлагали и квартиру, и яхту, и, конечно, деньги. В одном случае обещали по $1 тыс. за каждый импортный автомобиль, прошедший по нелегальному каналу. В другом – $300 тыс. в год за "крышевание" лишь одного из каналов контрабанды. От всех предложений он отказался. Фактически, это доказывают материалы следствия. У Эрнеста Бахшецяна после тщательных поисков нашли всего 200 тыс. руб. Столько генерал таможенной службы накопил за более чем 20 лет служения Родине.
Когда подкупить генерала не удалось, контрабандисты решили с помощью "своих людей" в Москве снять его с должности. Но и эти попытки избавиться от таможенника провалились. Герман Греф, в чьем подчинении тогда находилась таможня, не уступил.
Тогда против Бахшецяна организовали уголовное дело. Руководители одного предприятия вылетели из Владивостока 18 апреля 2006 г. в близкую азиатскую страну и 26 апреля вернулись. В этой стране в местном банке они перевели три миллиона долларов со счета своей компании на счет судоходной компании в Европе. Компания принадлежит приморскому депутату, утверждает Эрнест Бахшецян. По его словам, деньги стали оплатой услуг силовиков по снятию его с должности и восстановлению уволенного им подчиненного. 30 апреля Бахшецян был задержан в аэропорту Владивостока, когда возвращался из Москвы.
Имена высокопоставленных заказчиков этого уголовного дела подробно перечисляются на различных сайтах Интернета. Уголовные дела в их отношении, если и возбуждались, то закрыты. За решеткой оказался лишь таможенник – генерал.
Из пяти предъявленных Эрнесту Бахшецяну статей УК РФ суд признал лишь одну.
– Суд должен был вынести обвинительный приговор. В случае оправдательного приговора наказание понесли бы все те, кто был причастен к аресту Бахшецяна, то есть и следователь, запросивший заключение под стражу, и судья, давший санкцию. Поэтому по сложившейся практике, суды никогда не выносят оправдательные приговоры, если подсудимый уже находился за решеткой. Таковы корпоративные правила, – пояснил "ДК" один из адвокатов, пожелавший остаться не названным.
Эрнест Бахшецян намерен добиваться полного оправдания. Он уже провел за решеткой 20 месяцев. В это время умер его отец, которого ему не дали похоронить. Если приговор останется в силе, то Эрнесту Бахшецяну предстоит провести в неволе еще 40 месяцев. И условно-досрочного освобождения не будет. Эта мера применяется лишь к тем заключенным, кто признал свою вину.
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